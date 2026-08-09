5 Zodiak yang Dipercaya Punya Ketahanan Mental Tinggi, Capricorn Salah Satunya

JawaPos.com – Setiap orang memiliki cara berbeda ketika menghadapi masalah. Ada yang mudah panik, sementara sebagian lainnya mampu tetap tenang dan mencari jalan keluar meski berada dalam situasi sulit.

Dalam astrologi, karakter seseorang kerap dikaitkan dengan zodiak yang dimilikinya. Selain membahas hubungan atau peruntungan, astrologi juga sering digunakan untuk menggambarkan karakter dan kecenderungan seseorang ketika menghadapi tantangan.

Sejumlah zodiak disebut mempunyai ketahanan mental yang kuat. Mereka digambarkan tidak mudah menyerah, mampu mengendalikan diri, dan dapat kembali bangkit setelah mengalami kegagalan.

Dilansir dari AstroTalk, terdapat lima zodiak yang disebut memiliki karakter tangguh dan mampu menghadapi tekanan dengan lebih baik.

Berikut daftarnya:

1. Capricorn Capricorn dikenal dalam astrologi sebagai sosok yang disiplin, serius, dan memiliki tekad kuat.

Ketika menghadapi kesulitan, mereka cenderung tidak langsung menyerah. Capricorn lebih suka menyusun langkah secara perlahan dan mencari solusi yang realistis.

Kesabaran menjadi salah satu kekuatan mereka. Bahkan ketika hasil yang diinginkan belum terlihat, mereka disebut mampu terus bekerja sampai mencapai target.

Sikap praktis dan konsisten inilah yang membuat Capricorn kerap digambarkan sebagai salah satu zodiak dengan mental paling kuat.