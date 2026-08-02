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Antara
Senin, 3 Agustus 2026 | 06.16 WIB

John Herdman Akui Thom Haye Punya Adaptabilitas Tinggi, Pegang Peran Krusial untuk Skuad Indonesia

Thom Haye menjadi motor permainan Timnas Indonesia saat menghadapi Timor Leste pada laga Grup A Piala AFF 2026. (Instagram @thomhaye) - Image

Thom Haye menjadi motor permainan Timnas Indonesia saat menghadapi Timor Leste pada laga Grup A Piala AFF 2026. (Instagram @thomhaye)

JawaPos.com - Pelatih tim nasional sepak bola Indonesia John Herdman mengakui gelandang Thom Haye punya tingkat adaptabilitas yang tinggi sehingga berperan krusial bagi tim menghadapi persaingan dalam ASEAN Hyundai Cup 2026.

"Mengenai Tom (Haye), saya benar-benar terkesan dengan Tom atas performanya. Dia menunjukkan tingkat adaptabilitas yang tinggi," kata John Herdman dalam konferensi pers menjelang laga melawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu (2/8).

Thom Haye, menurutnya, pernah dimainkan sebagai penyerang lubang (inside forward), penyerang utama, serta gelandang tengah. Namun, dia telah menunjukkan kemampuan serta komitmen yang besar terhadap tim.

Pemain Persib Bandung itu menunjukkan komitmen yang nyata terhadap rasa kebersamaan dalam tim dan kemampuan untuk tampil menonjol di momen-momen besar.

Herdman pun menyebutkan sejumlah kontribusi penting Thom Haye dalam dua pertandingan sebelumnya, seperti tiga umpan yang menghasilkan gol (assist) saat melawan Kamboja, kemudian gol dari tendangan bebas saat melawan Timor Leste, yang menurut Hermand, berada pada level yang berbeda. "Jadi bagi kami, dia adalah pemain yang penting," katanya.

Meski demikian, Herdman mengatakan bahwa dalam sebuah turnamen, tim tidak bisa hanya bergantung pada pemain yang sama di setiap pertandingan agar pemain-pemain unggulan lain juga akan muncul.

Pelatih asal Inggris mengatakan laga melawan Vietnam di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, pada Senin (3/8), merupakan ujian terbesar bagi Tom Haye dan kawan-kawan dalam turnamen.

Vietnam dinilai sebagai tim yang sangat tangguh, tetapi anak-anak asuhan Herdman sudah siap bersaing merebut tiga poin untuk mengamankan tempat pada babak semi final. "Mereka siap untuk bertarung, mereka siap untuk menunjukkannya kepada para penggemar mereka," katanya.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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