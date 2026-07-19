Tak Selalu Jago Akademis, Ini 8 Tanda Seseorang Memiliki Kecerdasan Tinggi

Ilustrasi orang yang cerdas. (Magnific)
JawaPos.com - Kecerdasan sering kali diidentikkan dengan prestasi akademik, kemampuan berpikir logis, atau keahlian menyelesaikan persoalan yang rumit. Padahal, dalam psikologi, konsep kecerdasan memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar nilai tinggi atau kemampuan berhitung.
Banyak orang yang sebenarnya memiliki tingkat kecerdasan tinggi, tetapi tidak menyadari potensi tersebut karena tanda-tandanya muncul dalam bentuk kebiasaan sehari-hari, cara berpikir, maupun sikap saat menghadapi berbagai situasi.
Alih-alih selalu tampak menonjol, kecerdasan justru sering tercermin melalui perilaku sederhana, rasa ingin tahu yang tinggi, kemampuan beradaptasi, hingga cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.
Merujuk pada ulasan Geediting, berikut delapan tanda yang menurut psikologi dapat menunjukkan bahwa seseorang memiliki kecerdasan tinggi meskipun dirinya sendiri mungkin tidak menyadarinya.
1. Mereka tahu betapa banyak hal yang tidak diketahui
Orang dengan kemampuan rendah sering kali melebih-lebihkan diri sendiri, sementara orang yang benar-benar kompeten cenderung meremehkan keterampilan mereka.
Individu yang benar-benar cerdas menyadari kesenjangan pengetahuan. Kerendahan hati ini bukanlah rasa tidak aman melainkan kejujuran intelektual.
2. Mereka penasaran dengan hampir semua hal
Psikolog menggambarkan rasa ingin tahu sebagai salah satu ciri utama kecerdasan.
Orang pintar tidak hanya ingin tahu "apa" namun mereka ingin tahu "mengapa" dan "bagaimana".
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