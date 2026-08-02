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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 3 Agustus 2026 | 05.18 WIB

Rezeki Datang Tanpa Diduga, 6 Shio Ini Disebut Punya Peruntungan Finansial Cerah

Ilustrasi shio dengan peruntungan finansial terbaik. (Freepik) - Image

Ilustrasi shio dengan peruntungan finansial terbaik. (Freepik)

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan siklus keberuntungan yang berbeda-beda. Beberapa shio disebut akan mengalami fase perubahan positif, terutama dalam hal keuangan dan peluang baru.

Menurut kepercayaan astrologi, ada sejumlah shio yang diprediksi mendapatkan kejutan finansial melalui kesempatan yang datang secara tiba-tiba. Mulai dari peluang bisnis, peningkatan karier, hingga sumber pendapatan baru yang sebelumnya tidak terduga.

Namun, ramalan seperti ini sebaiknya dipandang sebagai hiburan dan motivasi. Keberhasilan finansial tetap membutuhkan usaha, perencanaan, serta keputusan yang bijak.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut enam shio yang disebut memiliki peluang mendapat keberuntungan finansial besar.

1. Shio Kelinci

Shio Kelinci dikenal memiliki karakter lembut, penuh pertimbangan, dan mampu membangun hubungan baik dengan orang lain.

Dalam ramalan astrologi Tionghoa, mereka disebut sedang berada dalam fase yang mendukung munculnya peluang baru. Kesempatan tersebut bisa datang melalui kerja sama, bisnis, atau proyek yang sebelumnya belum berjalan maksimal.

Sifat teliti dan kemampuan membaca situasi menjadi modal penting bagi Shio Kelinci untuk memanfaatkan peluang yang muncul. Jika mampu mengambil keputusan dengan tepat, perubahan positif dalam keuangan dapat terjadi.

2. Shio Ular

Shio Ular sering dikaitkan dengan kecerdasan, strategi, dan kemampuan berpikir jauh ke depan.

Menurut astrologi Tionghoa, keberuntungan finansial mereka dapat muncul melalui kesempatan yang tidak direncanakan sebelumnya. Tawaran pekerjaan, proyek tambahan, atau ide usaha baru disebut menjadi beberapa jalur yang membawa peluang.

Kemampuan menganalisis keadaan menjadi keunggulan Shio Ular dalam menentukan langkah. Dengan perhitungan matang, peluang kecil sekalipun dapat berkembang menjadi hasil yang lebih besar.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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