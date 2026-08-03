Dari Rezeki hingga Kehormatan, 7 Weton Ini Disebut Punya Peruntungan Istimewa di 2026

JawaPos.com - Dalam budaya Jawa, weton sering dianggap bukan sekadar penanda hari kelahiran, tetapi juga bagian dari tradisi yang digunakan untuk membaca karakter, sifat, serta gambaran perjalanan hidup seseorang.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton memiliki energi dan karakter berbeda. Ada beberapa weton yang dipercaya mempunyai pembawaan istimewa, seperti kewibawaan, kecerdasan, keteguhan hati, hingga kemampuan menarik peluang dalam kehidupan.

Istilah "titisan darah biru" dalam konteks Primbon Jawa tidak selalu berarti berasal dari keturunan bangsawan secara nyata. Sebutan tersebut lebih sering dimaknai sebagai simbol karakter mulia, aura kepemimpinan, serta potensi seseorang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.

Menjelang tahun 2026, sejumlah weton dipercaya memasuki fase yang membawa peluang perubahan positif, baik dalam hal ekonomi, kedudukan sosial, maupun ketenangan hidup.

Dilansir dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki potensi untuk mengalami peningkatan derajat kehidupan pada 2026. Perlu diketahui bahwa Primbon Jawa merupakan warisan budaya dan kepercayaan, bukan ramalan yang dapat dipastikan secara ilmiah.

1. Minggu Legi Minggu Legi dikenal sebagai salah satu weton yang dipercaya memiliki aura kewibawaan alami. Mereka biasanya digambarkan sebagai pribadi yang tenang, tidak banyak berbicara, tetapi memiliki perkataan yang dihargai oleh orang lain.

Dalam Primbon Jawa, karakter tersebut sering dikaitkan dengan gaya kepemimpinan yang tidak memaksa. Mereka mampu mendapatkan rasa hormat melalui sikap dan tindakan, bukan sekadar melalui kekuasaan.

Pada 2026, Minggu Legi dipercaya memiliki peluang peningkatan rezeki melalui kepercayaan, tanggung jawab, maupun kesempatan yang berkaitan dengan posisi penting.

Kemapanan yang diperoleh diperkirakan datang secara bertahap. Dengan tetap menjaga sikap rendah hati dan konsisten dalam berusaha, weton ini dipercaya mampu mencapai kehidupan yang lebih stabil.