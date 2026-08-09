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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 10 Agustus 2026 | 00.15 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Besok Senin 10 Agustus 2026: Peluang Baru dan Kabar Menjanjikan

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)

JawaPos.Com - Ramalan zodiak Pisces besok, Senin 10 Agustus 2026, membawa energi yang cukup dinamis. 

Pisces diprediksi berada dalam suasana hati gugup, sehingga penting untuk tidak membiarkan kecemasan menguasai cara berpikir maupun mengambil keputusan. 

Di tengah kondisi tersebut, ada peluang positif yang dapat muncul dalam kehidupan Pisces, mulai dari kesempatan finansial yang datang secara tidak terduga hingga kemungkinan perkembangan dalam pekerjaan. 

Dukungan kepada orang terdekat juga menjadi tema penting karena seorang teman mungkin membutuhkan kesabaran dan nasihat dari Pisces.

Dalam urusan asmara, Pisces lajang berpeluang mendapatkan perhatian dari seseorang yang memiliki karakter menarik, bahkan ada kemungkinan muncul kecocokan dengan Scorpio. 

Sementara Pisces yang sudah memiliki pasangan mungkin mulai membicarakan masa depan hubungan secara lebih serius. 

Karier meminta Pisces tetap tenang ketika menghadapi situasi yang mudah memancing emosi, sedangkan keuangan terlihat cukup menjanjikan melalui peluang atau pemasukan tambahan. 

Dari sisi kesehatan, kondisi perut perlu diperhatikan karena pola makan yang kurang teratur dapat memicu kembung atau gangguan pencernaan.

Editor: Novia Tri Astuti
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