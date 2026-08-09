Pekan Keberuntungan! 3 Shio Diprediksi Menarik Keberuntungan Mulai Besok Senin 10 Agustus 2026

Jawapos.com - Memasuki pekan baru pada Senin, 10 Agustus 2026, sejumlah pemilik shio diprediksi mendapatkan energi positif yang dapat membuka jalan menuju berbagai peluang menarik.

Setelah melewati rangkaian hari yang mungkin dipenuhi tantangan, pekan ini menjadi momentum bagi beberapa shio untuk kembali bergerak dengan lebih percaya diri dan optimistis.

Dalam astrologi Tiongkok, keberuntungan tidak selalu hadir dalam bentuk uang atau keuntungan materi.

Keberuntungan juga dapat muncul melalui pertemuan dengan orang yang tepat, peluang pekerjaan, ide bisnis, penyelesaian persoalan lama, hingga kemampuan mengambil keputusan yang membawa dampak baik bagi masa depan.

Pekan yang dimulai pada 10 Agustus 2026 diprediksi membawa perubahan energi bagi beberapa shio. Mereka yang mampu membaca situasi dan tidak ragu mengambil kesempatan berpotensi mendapatkan hasil lebih baik dibandingkan periode sebelumnya.

Dikutip dari laman Your Tango, inilah shio yang diprediksi paling kuat menarik keberuntungan mulai Senin, 10 Agustus 2026?

1. Shio Naga Shio Naga diprediksi menjadi salah satu shio yang paling kuat menarik energi keberuntungan mulai Senin, 10 Agustus 2026.