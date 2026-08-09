Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 10 Agustus 2026 | 04.35 WIB

Satu Minggu Full! 3 Shio Ini Disebut Paling Kuat Menarik Kekayaan Mulai 10 Agustus 2026

Ilustrasi shio (freepik) - Image

Ilustrasi shio (freepik)

JawaPos.com - Ramalan astrologi kembali menghadirkan gambaran yang menarik untuk diseimak! 

Menurut prediksi terbaru, ada tiga shio yang disebut memiliki energi kuat untuk menarik peluang kekayaan mulai Senin, 10 Agustus 2026. 

Simak ramalan shio tentang karier, rezeki, bisnis, dan keuangan sepanjang pekan.

Memasuki Senin, 10 Agustus 2026, peluang finansial diprediksi mulai terbuka bagi sejumlah pemilik shio. 

Pekan baru dapat menjadi momentum untuk memperbaiki kondisi ekonomi, menemukan sumber pemasukan tambahan, atau mengambil keputusan yang membantu membangun kehidupan lebih mapan.

Dalam astrologi Tiongkok, kekayaan tidak selalu berarti mendapatkan uang dalam jumlah besar secara mendadak. 

Energi kemakmuran juga dapat terlihat dari meningkatnya peluang kerja, berkembangnya bisnis, bertambahnya jaringan profesional, atau munculnya ide yang dapat dikembangkan menjadi sumber penghasilan baru.

Bagi sebagian shio, pekan yang dimulai pada 10 Agustus 2026 diperkirakan membawa energi yang lebih mendukung untuk mengejar target finansial. 

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
4 Shio Diberkati Hidup Lebih Mudah dan Penuh Kebahagiaan Mulai 10 Agustus 2026 - Image
Zodiak

4 Shio Diberkati Hidup Lebih Mudah dan Penuh Kebahagiaan Mulai 10 Agustus 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 04.45 WIB

Pekan Keberuntungan! 3 Shio Diprediksi Menarik Keberuntungan Mulai Besok Senin 10 Agustus 2026 - Image
Zodiak

Pekan Keberuntungan! 3 Shio Diprediksi Menarik Keberuntungan Mulai Besok Senin 10 Agustus 2026

Senin, 10 Agustus 2026 | 04.38 WIB

3 Shio dengan Energi Paling Kuat, Menarik Kesuksesan Mulai 10 Agustus 2026, Menurut Astrologi! - Image
Zodiak

3 Shio dengan Energi Paling Kuat, Menarik Kesuksesan Mulai 10 Agustus 2026, Menurut Astrologi!

Senin, 10 Agustus 2026 | 04.31 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

4

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

5

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

6

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

9

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

10

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore