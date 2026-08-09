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Rabbany Wanadriani
Senin, 10 Agustus 2026 | 02.18 WIB

Punya Nyali Besar! 5 Shio Dicap Tak Kenal Takut Ambil Risiko hingga Akhirnya Berhasil Hidup Sukses

shio Hidup Makmur dan Bahagia./(FREEPIK) - Image

shio Hidup Makmur dan Bahagia./(FREEPIK)

JawaPos.com – Menurut astrologi Tiongkok, beberapa shio dikenal berani dan pantang menyerah.

Mereka berani mengambil risiko besar dalam hidup sehingga dapat membawa kesuksesan luar biasa, tetapi juga potensi jebakan.

Baik dalam karier, finansial, hubungan, maupun kehidupan pribadi, mereka siap menghadapi tantangan dan tak pernah ragu mengambil risiko.

Dilansir horoscope, berikut lima shio dicap tak kenal takut ambil risiko hingga akhirnya berhasil hidup sukses. Apakah Anda salah satunya?

1. Tikus

Shio Tikus terlahir berani dan cerdas, menjadikannya shio tak kenal takut mengambil risiko.

Mereka memiliki naluri alami untuk memimpin dan terjun langsung ke tantangan baru.

Dengan sikap berani dan percaya diri, mereka mau mengambil risiko dan menghadapi ketidakpastian.

Mereka percaya pada menjalani hidup dengan cara sendiri dan bersedia menempuh jalan yang jarang dilalui demi meraih kesuksesan.

Spontanitas dan keberanian mengambil risiko bisa menghasilkan peluang dan pengalaman yang menarik.

Editor: Hanny Suwindari
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