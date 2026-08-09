Miliki Telapak Tangan Sultan! 6 Weton Bisa Kembalikan Hidup Kaya Raya dan Sukses

Ilustrasi weton yang kaya dan sukses. (Magnific)
JawaPos.com – Primbon Jawa menyebut ada weton-weton istimewa yang dipercaya memiliki telapak tangan sultan sebagai tanda hidup yang kaya dan sukses.
Weton dengan ciri ini diyakini membawa energi positif yang mempermudah jalan menuju kemakmuran dan keberhasilan.
Menurut Primbon Jawa, bentuk telapak tangan tertentu pada weton tertentu menjadi simbol dari nasib baik yang mengarah pada kekayaan.
Ramalan ini menyoroti keterkaitan antara tanda fisik dan weton sebagai penentu masa depan yang cemerlang dan penuh pencapaian.
Dikutip dari akun YouTube Pandawa cirebon, dijelaskan bahwa ada enam weton yang punya telapak tangan sultan hidup kaya dan sukses menurut primbon jawa.
1. Sabtu Pon
Weton Sabtu Pon memiliki nilai neptu sebesar 16 dan dikenal sebagai salah satu hari kelahiran yang paling istimewa dalam tradisi Jawa.
Mereka yang lahir pada weton ini memiliki takdir untuk meraih kemakmuran besar sejak dilahirkan ke dunia.
Karakteristik utama pemilik weton ini adalah kedisiplinan tinggi dan rasa tanggung jawab yang luar biasa dalam setiap aspek kehidupan.
Kepedulian terhadap sesama menjadi sifat yang sangat menonjol, dimana mereka selalu siap membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan.
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