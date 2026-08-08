Jika Anda Ingin Sukses Menua dengan Baik, Coba Lakukan 7 Strategi Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menua dengan baik / foto: Magnific/tirachardz

JawaPos.com - Menua adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Namun, cara kita menjalani proses penuaan tidak harus berlangsung secara pasif.

Banyak orang menganggap bertambahnya usia identik dengan kehilangan: energi berkurang, lingkaran sosial menyempit, kesempatan semakin sedikit, dan hidup terasa semakin monoton. Padahal, psikologi perkembangan menunjukkan bahwa bertambahnya usia tidak hanya berkaitan dengan perubahan fisik. Ada juga perubahan dalam cara seseorang memandang kehidupan, mengelola emosi, menentukan prioritas, membangun hubungan, dan menemukan makna.



Dengan kata lain, menua dengan baik bukan berarti berusaha terlihat muda selamanya. Menua dengan baik berarti mampu beradaptasi dengan perubahan sambil tetap mempertahankan hal-hal yang membuat hidup terasa bermakna.



Anda mungkin tidak dapat mengendalikan semua hal yang terjadi ketika usia bertambah. Tetapi Anda masih dapat memengaruhi bagaimana Anda merespons perubahan tersebut.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (8/8), terdapat tujuh strategi psikologis yang dapat membantu Anda menjalani proses penuaan dengan lebih sehat dan bermakna.



1. Berhenti Menganggap Bertambahnya Usia sebagai Kegagalan



Salah satu langkah pertama untuk menua dengan baik adalah mengubah cara kita memandang usia.



Dalam banyak budaya, menjadi tua sering kali digambarkan secara negatif. Rambut beruban dianggap sebagai tanda kehilangan daya tarik. Tubuh yang berubah dianggap sebagai sesuatu yang harus disembunyikan. Berkurangnya aktivitas dianggap sebagai kemunduran.



Akibatnya, seseorang bisa menghabiskan terlalu banyak energi untuk melawan kenyataan bahwa dirinya sedang bertambah tua.



Padahal, usia hanyalah salah satu bagian dari identitas seseorang.



Anda tetap memiliki pengalaman, nilai, kemampuan, hubungan, minat, dan tujuan yang tidak otomatis hilang hanya karena angka usia bertambah.



Daripada berpikir:



"Saya sudah terlalu tua untuk melakukan ini."



Cobalah bertanya:



"Bagaimana saya bisa melakukan ini dengan cara yang sesuai dengan kondisi saya sekarang?"



Perubahan pertanyaan tersebut terlihat sederhana, tetapi dapat mengubah cara seseorang memandang dirinya sendiri.



Dalam psikologi, cara seseorang menafsirkan suatu keadaan dapat memengaruhi respons emosionalnya terhadap keadaan tersebut. Jika penuaan selalu dianggap sebagai kehilangan, setiap perubahan kecil dapat terasa seperti ancaman.



Sebaliknya, jika penuaan dipandang sebagai sebuah tahap kehidupan yang memiliki tantangan sekaligus peluang, seseorang lebih mungkin beradaptasi secara fleksibel.



Ini bukan berarti Anda harus berpura-pura bahwa penuaan selalu menyenangkan.



Tentu ada hal-hal yang mungkin menjadi lebih sulit. Tubuh berubah. Beberapa orang yang kita cintai mungkin meninggal. Karier dapat berakhir atau berubah. Tanggung jawab keluarga juga dapat bergeser.



Namun, menerima kenyataan bukan berarti menyerah.



Penerimaan justru dapat menjadi titik awal untuk beradaptasi.



Anda tidak perlu menyukai setiap perubahan dalam hidup. Anda hanya perlu belajar menghadapi kenyataan bahwa perubahan tersebut terjadi.



2. Rawat Hubungan yang Benar-Benar Bermakna



Jika Anda ingin menua dengan baik, jangan hanya berinvestasi pada uang, karier, atau benda-benda yang Anda miliki.



Investasikan juga pada hubungan.



Hubungan sosial memiliki peran besar dalam kesejahteraan psikologis sepanjang kehidupan. Ketika seseorang bertambah tua, kualitas hubungan sering kali menjadi semakin penting karena lingkaran sosial dapat berubah.



Teman mungkin pindah.



Anak-anak mungkin memiliki kehidupan sendiri.



Rekan kerja yang dulu ditemui setiap hari mungkin tidak lagi berada di sekitar kita setelah pensiun.



Karena itu, seseorang perlu secara sadar membangun dan mempertahankan hubungan yang memberikan rasa terhubung.



Menariknya, semakin bertambah usia, banyak orang justru mulai menyadari bahwa mereka tidak membutuhkan banyak hubungan.



Mereka lebih memilih sedikit hubungan yang berkualitas daripada banyak hubungan yang dangkal.



Ini merupakan prinsip penting.



Anda tidak harus memiliki puluhan teman untuk memiliki kehidupan sosial yang sehat.



Terkadang, memiliki dua atau tiga orang yang dapat diajak berbicara secara jujur jauh lebih berharga daripada memiliki ratusan kontak tetapi tidak memiliki seseorang yang benar-benar dapat dipercaya.



Mulailah memperhatikan:



Siapa orang yang membuat Anda merasa dihargai?

Dengan siapa Anda dapat menjadi diri sendiri?

Siapa yang dapat Anda hubungi ketika sedang mengalami masa sulit?

Hubungan mana yang selama ini hanya menguras energi?

Apakah Anda sendiri sudah menjadi orang yang hadir bagi orang lain?



Hubungan yang sehat membutuhkan usaha.



Telepon seseorang.



Ajak makan.



Tanyakan kabarnya.



Luangkan waktu untuk bertemu.



Jangan menunggu sampai merasa kesepian baru mulai membangun hubungan.



Hubungan yang kuat biasanya dibangun melalui interaksi kecil yang dilakukan secara konsisten.



3. Tetap Memiliki Tujuan, Bahkan Setelah Kehidupan Berubah



Banyak orang menghubungkan tujuan hidup dengan pekerjaan.



Selama masih bekerja, mereka memiliki jadwal, target, tanggung jawab, dan alasan untuk bangun setiap pagi.



Kemudian datang masa pensiun.



Tiba-tiba struktur kehidupan berubah.



Tidak ada lagi rapat.



Tidak ada target pekerjaan.



Tidak ada atasan.



Tidak ada deadline.



Pada awalnya mungkin terasa menyenangkan. Tetapi setelah beberapa waktu, sebagian orang mulai bertanya:



"Sekarang saya hidup untuk apa?"



Inilah alasan pentingnya memiliki sumber makna yang tidak hanya bergantung pada pekerjaan.



Tujuan hidup tidak harus spektakuler.



Anda tidak perlu membangun perusahaan besar atau melakukan sesuatu yang mengubah dunia.



Tujuan bisa berupa:



merawat pasangan,

mendampingi anak,

menjadi kakek atau nenek yang hadir,

mengajar orang lain,

berkebun,

menulis,

menjadi relawan,

membantu komunitas,

mempelajari sesuatu,

menciptakan karya,

atau menjaga lingkungan sekitar.



Yang penting bukan seberapa besar tujuan tersebut terlihat bagi orang lain.



Yang penting adalah apakah tujuan itu bermakna bagi Anda.



Cobalah bertanya:



"Apa yang masih ingin saya berikan kepada dunia?"



Pertanyaan ini berbeda dengan:



"Apa yang masih bisa saya dapatkan dari dunia?"



Seiring bertambahnya usia, orientasi hidup dapat berubah. Seseorang mungkin semakin tertarik pada kontribusi, hubungan, dan makna dibandingkan pencapaian eksternal.



Dan perubahan tersebut bukan tanda kehilangan ambisi.



Itu bisa menjadi bentuk kedewasaan psikologis.



4. Terus Belajar agar Otak dan Identitas Tidak Berhenti Berkembang



Salah satu kesalahan yang sering terjadi ketika seseorang bertambah usia adalah menganggap proses belajar telah selesai.



"Saya sudah tua."



"Sudah terlambat."



"Saya tidak bisa mengikuti teknologi."



"Anak muda lebih cepat belajar."



Pikiran seperti ini dapat membuat seseorang berhenti mencoba bahkan sebelum benar-benar memulai.



Padahal, manusia memiliki kemampuan untuk terus belajar sepanjang kehidupan.



Tentu saja, kemampuan tertentu dapat berubah seiring usia. Tetapi belajar bukan hanya tentang menghafal informasi secepat mungkin.



Belajar juga berarti:



memahami sesuatu yang baru,

mengembangkan keterampilan,

mencoba pengalaman baru,

membaca,

berdiskusi,

memecahkan masalah,

dan melihat sesuatu dari perspektif berbeda.



Cobalah memilih satu hal baru untuk dipelajari secara rutin.



Tidak perlu terlalu sulit.



Misalnya:



Belajar bahasa baru.



Belajar memasak.



Belajar menggunakan teknologi.



Belajar memainkan alat musik.



Belajar menulis.



Belajar sejarah.



Belajar fotografi.



Belajar berkebun.



Tujuannya bukan menjadi ahli.



Tujuannya adalah menjaga rasa ingin tahu.



Orang yang terus belajar juga memberikan pesan penting kepada dirinya sendiri:



"Saya masih berkembang."



Kalimat tersebut sangat berbeda secara psikologis dari:



"Saya sudah selesai."



Karena manusia membutuhkan perasaan bahwa dirinya masih memiliki kemungkinan.



5. Belajar Mengatur Energi, Bukan Hanya Waktu



Ketika masih muda, banyak orang berusaha mengatur sebanyak mungkin aktivitas dalam sehari.



Semakin banyak yang diselesaikan, semakin merasa produktif.



Namun, strategi tersebut mungkin tidak selalu cocok sepanjang kehidupan.



Seiring bertambahnya usia, seseorang mungkin perlu lebih sadar terhadap energi fisik dan mental yang dimilikinya.



Bukan berarti menjadi malas.



Justru sebaliknya.



Anda mulai belajar bahwa tidak semua hal layak mendapatkan energi Anda.



Misalnya, Anda mungkin menyadari bahwa berdebat dengan orang yang tidak mau mendengarkan hanya menguras tenaga.



Mengikuti semua konflik keluarga juga melelahkan.



Mencoba memenuhi semua ekspektasi orang lain juga tidak realistis.



Karena itu, salah satu keterampilan penting dalam proses penuaan adalah menentukan prioritas.



Tanyakan:



"Apakah hal ini benar-benar penting bagi kehidupan saya?"



Jika jawabannya tidak, mungkin Anda tidak perlu memberikan begitu banyak energi untuk hal tersebut.



Ini juga berkaitan dengan kemampuan mengatakan "tidak".



Tidak untuk acara yang tidak ingin Anda hadiri.



Tidak untuk permintaan yang melewati batas.



Tidak untuk hubungan yang terus-menerus merusak ketenangan.



Tidak untuk kewajiban yang sebenarnya tidak lagi sesuai dengan nilai hidup Anda.



Ketika usia bertambah, kualitas hidup sering kali tidak ditentukan oleh berapa banyak hal yang dapat Anda lakukan, tetapi oleh seberapa baik Anda memilih hal-hal yang memang layak dilakukan.



6. Bangun Hubungan yang Lebih Sehat dengan Masa Lalu



Menua berarti membawa sejarah hidup yang semakin panjang.



Ada keberhasilan.



Ada kegagalan.



Ada keputusan yang disesali.



Ada kesempatan yang terlewat.



Ada hubungan yang berakhir.



Ada hal-hal yang mungkin sampai sekarang masih ingin Anda ubah.



Salah satu tantangan psikologis dalam proses penuaan adalah bagaimana berdamai dengan masa lalu tanpa terjebak di dalamnya.



Anda tidak bisa kembali dan mengubah keputusan yang sudah terjadi.



Tetapi Anda masih bisa mengubah makna yang Anda berikan kepada pengalaman tersebut.



Misalnya, seseorang mungkin berkata:



"Saya gagal dalam karier."



Tetapi setelah melakukan refleksi, ia mungkin menemukan:



"Kegagalan itu membuat saya belajar bahwa pekerjaan bukan satu-satunya sumber harga diri saya."



Atau:



"Saya pernah membuat keputusan yang buruk."



Kemudian berubah menjadi:



"Saya tidak bisa menghapus keputusan itu, tetapi saya bisa memastikan bahwa saya tidak mengulanginya."



Ini bukan berarti menyangkal rasa sakit.



Pengalaman buruk tetap boleh dianggap buruk.



Kehilangan tetap boleh menyakitkan.



Penyesalan tetap bisa muncul.



Namun, seseorang dapat belajar memandang kehidupannya sebagai sebuah keseluruhan, bukan hanya kumpulan kesalahan.



Cobalah sesekali melihat perjalanan hidup Anda dari jarak yang lebih jauh.



Tanyakan:



Apa yang telah saya pelajari?

Kesulitan apa yang berhasil saya lewati?

Siapa saja yang pernah membantu saya?

Apa yang telah saya berikan kepada orang lain?

Nilai apa yang semakin penting bagi saya sekarang?



Refleksi seperti ini dapat membantu seseorang melihat bahwa hidupnya memiliki kontinuitas.



Anda bukan hanya orang yang mengalami kesalahan di masa lalu.



Anda adalah seseorang yang terus berkembang melalui pengalaman tersebut.



7. Pilih Apa yang Benar-Benar Penting bagi Anda



Salah satu keuntungan terbesar dari bertambahnya usia adalah meningkatnya kesadaran mengenai apa yang sebenarnya penting.



Ketika masih muda, seseorang mungkin mengejar banyak hal karena ingin membuktikan sesuatu.



Ingin dianggap sukses.



Ingin mendapatkan pengakuan.



Ingin terlihat hebat.



Ingin membuat orang lain kagum.



Namun, setelah melewati berbagai pengalaman hidup, prioritas dapat berubah.



Ketenangan mungkin terasa lebih berharga daripada status.



Keluarga mungkin terasa lebih penting daripada pengakuan.



Kesehatan mungkin terasa lebih berharga daripada harta.



Percakapan yang tulus mungkin terasa lebih bermakna daripada popularitas.



Inilah saatnya menyusun ulang prioritas.



Tanyakan kepada diri sendiri:



"Jika saya hanya memiliki waktu dan energi yang terbatas, untuk apa saya ingin menggunakannya?"



Pertanyaan ini dapat membantu Anda memisahkan antara apa yang penting dan apa yang hanya terlihat penting.



Anda tidak harus mengikuti definisi sukses yang dibuat orang lain.



Mungkin bagi orang lain, sukses berarti memiliki rumah besar.



Bagi Anda, sukses mungkin berarti bisa menikmati pagi yang tenang bersama pasangan.



Bagi orang lain, sukses berarti bekerja sampai usia lanjut.



Bagi Anda, sukses mungkin berarti memiliki cukup waktu untuk keluarga dan hobi.



Tidak ada satu definisi kehidupan yang cocok untuk semua orang.



Pada Akhirnya, Menua dengan Baik Bukan Tentang Menghindari Penuaan



Kita sering berbicara tentang "anti-aging", seolah-olah menjadi tua adalah sesuatu yang harus dikalahkan.



Padahal, tidak ada manusia yang dapat mengalahkan waktu.



Yang dapat kita lakukan adalah belajar hidup dengan perubahan yang dibawa waktu.



Menua dengan baik bukan berarti tubuh tidak berubah.



Bukan berarti Anda tidak pernah sakit.



Bukan berarti semua hubungan akan bertahan.



Bukan berarti Anda akan selalu merasa bahagia.



Dan bukan berarti hidup akan menjadi lebih mudah.



Menua dengan baik berarti memiliki kemampuan untuk mengatakan:



"Hidup saya berubah, tetapi saya masih dapat memilih bagaimana saya menjalaninya."



Tujuh strategi di atas pada akhirnya mengarah pada satu kemampuan yang sangat penting: adaptasi.



Anda belajar menerima perubahan.



Anda merawat hubungan yang bermakna.



Anda mempertahankan tujuan.



Anda terus belajar.



Anda memilih penggunaan energi dengan lebih bijaksana.



Anda berdamai dengan masa lalu.



Dan Anda semakin jelas mengenai apa yang benar-benar penting.



Mungkin itulah salah satu bentuk kesuksesan yang paling dalam.



Bukan terlihat muda.



Bukan memiliki hidup yang sempurna.



Melainkan menjadi semakin bijaksana dalam menggunakan waktu yang masih dimiliki.



Karena pada akhirnya, pertanyaan terpenting bukanlah:



"Bagaimana saya bisa tetap muda?"



Melainkan:



"Bagaimana saya bisa menjalani setiap tahap kehidupan dengan penuh kesadaran, hubungan yang bermakna, dan rasa bahwa hidup saya masih memiliki tujuan?"



Jika Anda mampu terus mencari jawabannya, bertambahnya usia tidak harus menjadi tanda bahwa kehidupan semakin berkurang.



