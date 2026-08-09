Ramalan Zodiak Pisces 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak Pisces mungkin merasa murung dan mudah marah. Orang-orang di sekitar mungkin kesulitan memahami, karena Pisces menolak untuk berkomunikasi atau terbuka.

Pisces mungkin merasa kehilangan arah dan malas, serta mencoba mencari sisi positif dari situasi yang sedang dialami. Arahkan perahu menuju arah lain, kemudian alihkan pikiran dari fokus pada detail kecil dan memperumit masalah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Minggu, 9 Agustus 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak Pisces perlu menggunakan pesona yang dimiliki untuk membumbui hubungan asmara dan menikmati kehidupan cinta yang dijalani. Terkait karir, Pisces harus berhati-hati saat berdiskusi mengenai kemitraan bisnis yang tampak menjanjikan pada awalnya.

Sementara itu, konsumsi makanan sederhana dan hindari juga makanan manis jika Pisces mengalami masalah pencernaan. Terkait keuangan, Pisces memiliki kesempatan untuk menggabungkan bisnis dengan kesenangan.



Cinta Pisces

Banyak orang akan memperhatikan pesona Pisces yang tak tertahankan. Pisces akan menarik perhatian kemana pun pergi.

