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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 9 Agustus 2026 | 17.30 WIB

8 Gaya Hidup dan Kepribadian Perempuan Zodiak Scorpio Menurut Astrologi

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (freepik)

JawaPos.com – Zodiak Scorpio dikenal sebagai simbol ketegasan dan kedalaman emosi terutama pada sosok perempuannya.

Perempuan Scorpio memiliki kepribadian unik yang dipengaruhi oleh dua planet penuh kekuatan dalam astrologi.

Karakter ini membuat mereka dikenal sebagai sosok penuh gairah sekaligus misterius di mata orang lain.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (9/8), dijelaskan mengenai kepribadian dan gaya hidup perempuan zodiak Scorpio secara lengkap menurut astrologi.

1. Kepribadian dasar yang penuh gairah dan misteri

Perempuan Scorpio dipengaruhi oleh planet yang melambangkan aksi sekaligus planet yang melambangkan transformasi mendalam.

Kombinasi ini membuat mereka menjadi sosok yang bergairah namun tetap terkesan tertutup dan penuh perhitungan.

Sebagai zodiak tetap, mereka sangat gigih dalam mengejar tujuan dan menghargai nilai tradisi yang dianut.

Sisi emosional dan intuitif yang kuat muncul karena mereka termasuk dalam kelompok zodiak air.

Perempuan Scorpio dikenal sebagai sahabat yang setia namun juga cenderung menikmati waktu sendirian.

Editor: Hanny Suwindari
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