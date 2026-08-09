Ramalan Zodiak Scorpio 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Beberapa urusan yang belum selesai mungkin tetap menjadi penyebab kecemasan bagi zodiak Scorpio hari ini. Scorpio adalah individu yang kuat, mandiri, dan tangguh. Ingatlah untuk memanfaatkan kekuatanmu dan lakukan yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan.
Scorpio mungkin membutuhkan dukungan emosional dari orang-orang terdekat dalam situasi tertentu yang muncul hari ini. Pastikan untuk mengandalkan dukungan dari orang-orang terdekat.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio pada Minggu, 9 Agustus 2026.
Scorpio (23 Oktober – 21 November)
Zodiak Scorpio perlu melakukan segala upaya untuk membuat pasangan merasa senang hari ini. Terkait karir, tingkatkan prospek karir dengan mencoba bermitra dengan seseorang yang dinamis.
Sementara itu, lakukan tindakan-tindakan yang membuat Scorpio merasa lebih baik dan memiliki lebih banyak stamina untuk bekerja. Pada ranah keuangan, berhati-hatilah agar tidak berlebihan dan menghabiskan terlalu banyak uang saat akan memanjakan diri sendiri.
Cinta Scorpio
Ini adalah hari dimana Scorpio perlu melakukan segala upaya untuk menyenangkan pasangan. Jika lajang dan merasa sangat bosan dengan rutinitas yang sama setiap hari, mungkin sudah saatnya untuk melakukan sesuatu yang menarik dan di luar kebiasaan.
Karir Scorpio
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