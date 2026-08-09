Ramalan Zodiak Capricorn 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini tepat bagi zodiak Capricorn untuk membangun hubungan baru. Cobalah sesuatu yang baru dan perhatikan bagaimana hal itu memengaruhi vitalitas dan kesegaranmu.



Capricorn dapat mencoba mengejutkan orang-orang yang disayangi dengan mengatur sesuatu yang tidak biasa untuk dilakukan bersama. Pulanglah lebih awal dan pergilah bersama keluarga dan teman-teman untuk merasakan kebahagiaan yang murni.

Aktivitas ini akan mengembalikan kedamaian dalam hubungan, setelah Capricorn mengalami perdebatan sengit dengen mereka selama beberapa hari terakhir.



Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Minggu, 9 Agustus 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak Capricorn harus memanfaatkan waktu yang penuh kasih sayang dengan pasangan sebaik-baiknya. Terkait karir, manfaatkan kepercayaan diri, ketahanan, dan pemikiran positif yang berkontribusi pada kesuksesanmu.



Sementara itu, tumbuhkan rasa kesejahteraan diri dengan menenangkan pikiran dan agar sakit yang diderita segera hilang. Terkait keuangan, jangan ragu mengeluarkan biaya untuk memanjakan diri sendiri setelah bekerja keras.



Cinta Capricorn