Ramalan Zodiak Sagitarius Capricorn 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius akan merasakan dorongan untuk menelusuri hal-hal yang belum dijelajahi. Hari ini akan menyenangkan karena sagitarius akan mendapatkan kesempatan untuk menghabiskan waktu dan merayakan sesuatu bersama orang-orang terkasih.

Cobalah mengikuti arus hari dan tidak merencanakan banyak hal untuk sekali ini. Manfaatkan hari ini sebaik-baiknya dan biarkan instingmu yang mengambil alih.

Hari ini tepat bagi zodiak capricorn untuk membangun hubungan baru. Cobalah sesuatu yang baru dan perhatikan bagaimana hal itu memengaruhi vitalitas dan kesegaranmu.

Capricorn dapat mencoba mengejutkan orang-orang yang disayangi dengan mengatur sesuatu yang tidak biasa untuk dilakukan bersama. Pulanglah lebih awal dan pergilah bersama keluarga dan teman-teman untuk merasakan kebahagiaan yang murni.

Aktivitas ini akan mengembalikan kedamaian dalam hubungan, setelah capricorn mengalami perdebatan sengit dengen mereka selama beberapa hari terakhir.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Minggu, 9 Agustus 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu mengesampingkan tanggung jawab serta menghabiskan waktu bersama pasangan hari ini. Terkait karir, gunakan semua bakatmu untuk menyelesaikan tugas penting dengan tenggat waktu tertentu.

Sementara itu, berhati-hatilah dan perhatikan pola makan karena kemungkinan sagitarius akan mengalami sakit perut. Pada ranah keuangan, jangan berlebihan dalam melakukan pengeluaran jika ingin melunasi tagihan-tagihan yang dimiliki.