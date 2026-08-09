Mengupas 4 Sisi Gelap Kepribadian Zodiak Aquarius Menurut Astrologi

Sisi gelap kepribadian zodiak aquarius menurut astrologi./Magnific/ magnific
JawaPos.com – Zodiak Aquarius dikenal sebagai simbol pemikiran bebas dan sikap yang sulit ditebak dalam astrologi.
Di balik banyak kelebihannya, Aquarius juga menyimpan sisi negatif yang tidak boleh diabaikan begitu saja.
Astrologi menjelaskan bahwa karakter Aquarius penuh dengan kontradiksi yang membuat mereka sulit dipahami secara utuh.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (9/8), dijelaskan mengenai empat sisi negatif zodiak Aquarius secara lengkap menurut astrologi.
1. Cenderung terlihat kaku dan minim emosi
Aquarius lebih memilih menghadapi berbagai situasi menggunakan logika dibandingkan mengandalkan perasaan.
Cara berpikir ini membuat mereka lebih nyaman menggunakan fakta dan alasan rasional dalam mengambil keputusan.
Pendekatan semacam ini membuat mereka sulit terhubung secara emosional dengan orang di sekitarnya.
Kebiasaan bergantung pada logika juga membuat mereka kesulitan menyelesaikan masalah dengan cara yang berbeda.
Selain terkesan kaku, Aquarius juga sering terlihat kurang menunjukkan emosi kepada orang lain.
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