Ramalan Zodiak Sagitarius 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak Sagitarius akan merasakan dorongan untuk menelusuri hal-hal yang belum dijelajahi. Hari ini akan menyenangkan karena Sagitarius akan mendapatkan kesempatan untuk menghabiskan waktu dan merayakan sesuatu bersama orang-orang terkasih.

Cobalah mengikuti arus hari dan tidak merencanakan banyak hal untuk sekali ini. Manfaatkan hari ini sebaik-baiknya dan biarkan instingmu yang mengambil alih.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Minggu, 9 Agustus 2026.



Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak Sagitarius perlu mengesampingkan tanggung jawab serta menghabiskan waktu bersama pasangan hari ini. Terkait karir, gunakan semua bakatmu untuk menyelesaikan tugas penting dengan tenggat waktu tertentu.



Sementara itu, berhati-hatilah dan perhatikan pola makan karena kemungkinan Sagitarius akan mengalami sakit perut. Pada ranah keuangan, jangan berlebihan dalam melakukan pengeluaran jika ingin melunasi tagihan-tagihan yang dimiliki.

Cinta Sagitarius

Hari ini, Sagitarius mungkin merasa ingin mengesampingkan semua tanggung jawab dan menghabiskan waktu romantis bersama pasangan. Sagitarius mungkin ingin melepaskan diri dari rutinitas harian.