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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 9 Agustus 2026 | 13.17 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak virgo biasanya sangat mementingkan pengendalian diri. Hari ini, kemampuan ini akan sangat berguna ketika virgo menerima kabar gembira yang mungkin akan membuat menangis. Jangan terlalu terbawa perasaan. 

Pada situasi seperti ini, tidak apa-apa untuk sedikit meluapkan emosi. Kerja keras dan dedikasi virgo terhadap karir membuahkan hasil. Kabar tentang kemungkinan kenaikan jabatan juga mungkin akan datang. Ini adalah hari yang sangat penuh peristiwa.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Minggu, 9 Agustus 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Zodiak virgo perlu mengungkapkan perasaan kepada pasangan untuk menyembuhkan luka. Mengenai karir, tetapkan tujuan dan kembangkan strategi serta rencana untuk mencapainya. 

Sementara itu, hindari minum minuman dingin dan beralkohol karena virgo rentan terkena demam. Terkait keuangan, beli hadiah untuk pasangan dan diri sendiri karena kondisi keuangan virgo sedang membaik saat ini. 

Cinta Virgo

Meskipun bahagia dalam hubungan saat ini, pasangan akan sangat sibuk hari ini. Bagaimanapun, virgo mulai merasa diabaikan dan merindukan perhatian serta kasih sayangnya. 

Luangkan waktu untuk memberi tahu pasangan bagaimana perasaanmu. Keterbukaan serta kejujuran akan menyembuhkan luka yang telah berkembang. Periode yang sulit ini akan segera berlalu.

Karir Virgo

Editor: Setyo Adi Nugroho
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