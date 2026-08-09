Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Freepik)
Ini adalah fase sementara, jadi gemini tidak perlu terlalu memikirkannya atau stres karenanya. Ketakutan ini hanyalah hambatan kecil dan gemini perlu mengharapkan hasil yang positif.
Berkomunikasilah dengan orang yang dicintai atau teman dekat untuk bersantai. Ini adalah waktu untuk menghadapi semua situasi atau masalah dengan integritas dan bertanggung jawab atas tindakan masa lalumu.
Zodiak cancer perlu mengelola berbagai situasi rumit menggunakan bakat sosial dan diplomasi. Cancer perlu berhati-hati agar tidak terseret ke dalam kekacauan, karena tampaknya semua orang sedang tegang saat ini.
Bersikaplah sopan dan tinggalkan tempat kejadian jika seseorang mendekatimu dengan tidak baik. Semuanya akan segera kembali normal. Bagi Cancer, hubungan kerja yang sehat membutuhkan batasan yang jelas.
Tidak ada yang terasa lebih baik bagi cancer selain meraih pencapaian setelah pekerjaan yang sukses. Cancer percaya bahwa pekerjaan mendukung kehidupan yang memuaskan dan kurang tertarik menerima pujian profesional.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Minggu, 9 Agustus 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini perlu menggunakan waktu luang hari ini untuk fokus memberikan perhatian khusus pada pasangan. Terkait karir, gemini harus fokus pada pekerjaan di kantor setelah mengalami penurunan produktivitas.
Sementara itu, hindarilah mengemudi karena risiko terlibat kecelakaan lalu lintas cukup tinggi. Terkait keuangan, jangan terlalu boros dan jagalah keseimbangan antara melakukan pembelian serta menyesuaikan anggaran.
Cinta Gemini
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