Ramalan Zodiak Leo 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Tradisi lama bisa menjadi bagian penting dari hari ini, zodiak leo. Sebuah peristiwa emosional yang menyangkut keluarga, dapat membuat leo merasa sangat terharu.

Pada situasi ini, perlu menahan diri untuk tidak terlalu mengekspresikan emosi. Menjaga penampilan mungkin lebih penting dari biasanya hari ini. Lakukanlah dan tetaplah menjadi diri sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Minggu, 9 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu memberi pasangan sedikit ruang dan bersikap rasional mengambil keputusan. Terkait karir, penyelesaian proyek-proyek yang telah lama tertunda akan membuka jalan bagi prospek karir yang lebih baik.

Sementara itu, hindari mendekati air yang dalam karena kecelakaan yang berhubungan dengan air diperkirakan terjadi. Terkait keuangan, peningkatan pendapatan akan membantu leo mendapatkan gaya hidup yang lebih baik.

Cinta Leo

Hari ini akan menjadi hari yang sulit dalam kehidupan percintaan. Jika sedang berjuang dengan pasangan karena beberapa perselisihan yang terjadi baru-baru ini, situasinya akan memburuk hari ini.

Posisi planet yang kurang menguntungkan justru memperburuk keadaan saat ini. Bersikaplah rasional dalam pendekatan dan ambil keputusan dengan hati-hati. Leo mungkin perlu memberi pasangan sedikit ruang.