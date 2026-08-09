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Aulia Rahmi
Minggu, 9 Agustus 2026 | 16.38 WIB

Simak, 5 Weton Ini Paling Sering Diselamatkan dari Salah Jalan, Arah Hidupnya Lebih Terjaga!

Ilustrasi Arah Hidupnya Lebih Terjaga (jcomp/freepik) - Image

Ilustrasi Arah Hidupnya Lebih Terjaga (jcomp/freepik)

JawaPos.com - Dalam kepercayaan Jawa kuno, kehidupan manusia diyakini tidak pernah berjalan sendiri.

Sejak lahir, setiap individu dipercaya membawa ikatan batin dengan leluhur yang menurunkan nilai kehidupan, watak dasar, dan arah perjalanan hidup.

Ikatan inilah yang dikenal sebagai pamomong leluhur, yakni pendamping batin yang hadir untuk menjaga manusia agar tidak menyimpang dari jalan yang seharusnya.

Pamomong leluhur tidak hadir untuk menonjolkan kekuatan gaib atau menimbulkan rasa takut. Perannya bersifat halus dan membimbing.

Kehadirannya sering dirasakan melalui firasat, mimpi tertentu, atau perasaan tidak nyaman saat seseorang hendak mengambil keputusan yang keliru.

Dalam laku hidup Jawa, pamomong berfungsi sebagai pengingat agar manusia tetap sadar diri, jujur, dan tidak melupakan asal-usulnya.

Memasuki tahun 2026, banyak perhitungan batin dan pengetahuan tradisi menyebutkan bahwa ikatan antara manusia dan leluhur kembali menguat.

Perubahan zaman yang semakin cepat mendorong manusia untuk kembali pada nilai dasar kehidupan.

Pada fase ini, 5 weton dipercaya lebih mudah diselaraskan dengan pamomong leluhur karena karakter alaminya telah sejalan sejak kelahiran dihimpun dari YouTube Filosofi Jawa.

1. Weton Jumat Kliwon

Editor: Hanny Suwindari
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