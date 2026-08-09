Menurut Psikologi, Orang dengan Jiwa yang Baik Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini

JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu orang-orang yang kehadirannya terasa menenangkan, tulus, dan membawa energi positif.

Mereka tidak selalu paling pintar, paling kaya, atau paling terkenal, tetapi keberadaannya membuat orang lain merasa dihargai, aman, dan nyaman.

Dalam psikologi, individu seperti ini sering disebut sebagai orang dengan jiwa yang baik — yaitu pribadi yang sehat secara emosional, empatik, dan memiliki integritas moral yang kuat.

Psikologi kepribadian dan psikologi sosial menjelaskan bahwa kebaikan hati bukan sekadar sifat bawaan, tetapi juga hasil dari perkembangan emosi, pola asuh, pengalaman hidup, serta kesadaran diri.

Orang dengan jiwa yang baik bukan berarti tanpa kesalahan, tetapi mereka memiliki pola sikap dan karakter tertentu yang konsisten.

Dilansir dari Geediting, terdapat 7 ciri kepribadian utama yang biasanya dimiliki oleh orang-orang dengan jiwa yang baik menurut perspektif psikologi.

1. Empati yang Tinggi

Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, baik secara emosional maupun psikologis. Orang dengan jiwa yang baik tidak hanya mendengarkan cerita orang lain, tetapi benar-benar hadir secara emosional.

Secara psikologis, empati terbagi menjadi dua bentuk utama: