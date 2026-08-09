Menurut Psikologi, Orang dengan Jiwa yang Baik Biasanya Memiliki 7 Ciri Kepribadian Ini

seseorang yang memiliki jiwa yang baik./Freepik/freepik
JawaPos.com - Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering bertemu orang-orang yang kehadirannya terasa menenangkan, tulus, dan membawa energi positif.
Mereka tidak selalu paling pintar, paling kaya, atau paling terkenal, tetapi keberadaannya membuat orang lain merasa dihargai, aman, dan nyaman.
Dalam psikologi, individu seperti ini sering disebut sebagai orang dengan jiwa yang baik — yaitu pribadi yang sehat secara emosional, empatik, dan memiliki integritas moral yang kuat.
Psikologi kepribadian dan psikologi sosial menjelaskan bahwa kebaikan hati bukan sekadar sifat bawaan, tetapi juga hasil dari perkembangan emosi, pola asuh, pengalaman hidup, serta kesadaran diri.
Orang dengan jiwa yang baik bukan berarti tanpa kesalahan, tetapi mereka memiliki pola sikap dan karakter tertentu yang konsisten.
Dilansir dari Geediting, terdapat 7 ciri kepribadian utama yang biasanya dimiliki oleh orang-orang dengan jiwa yang baik menurut perspektif psikologi.
1. Empati yang Tinggi
Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain, baik secara emosional maupun psikologis. Orang dengan jiwa yang baik tidak hanya mendengarkan cerita orang lain, tetapi benar-benar hadir secara emosional.
Secara psikologis, empati terbagi menjadi dua bentuk utama:
Empati kognitif: kemampuan memahami sudut pandang orang lain.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Kejagung Periksa Febrie Adriansyah: Kenakan Rompi Pink dan Tangan Terborgol
Presiden Persebaya Surabaya Angkat Bicara Usai Juara, Azrul Ananda: Menuju Bintang Melalui Kesulitan
Profil Kiper Persebaya Reza Arya Pratama, Tepis 2 Penalti Persib di Final Piala Presiden 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!