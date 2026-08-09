Basarnas Kembali Kerahkan KN SAR 249 Permadi untuk Cari Bangkai KMP Mutiara Sentosa II

Personel rescue di KN SAR 249 Permadi mencari bangkai KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar di Perairan Utara Sumenep, Madura, Sabtu (8/8). (Dokumentasi Basarnas Surabaya)
JawaPos.com - Basarnas kembali mengerahkan KN SAR 249 Permadi untuk mencari keberadaan bangkai Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mutiara Sentosa II, yang tenggelam di Perairan Utara Sumenep, Madura.
Kasi Operasi dan Siaga Kantor SAR Kelas A Surabaya, Didit Arie mengatakan KN SAR 249 Permadi bertolak dari Dermaga Navigasi Tanjung Perak pada Sabtu (8/8) pukul 08.15 WIB.
Kapal tersebut 11 ABK dan satu tim rescuer Kantor SAR Kelas A Surabaya. KN SAR 249 Permadi melaju menuju area pencarian yang berjarak sekitar 70 mil laut dari Surabaya, dengan kecepatan 14 knot.
"Pengerahan Alut SAR laut ini menjadi bagian dari upaya Basarnas dalam operasi kesiapsiagaan, sambil menunggu hasil verifikasi tentang adanya penumpang yang belum ditemukan," ujarnya, Minggu (9/8).
Sementara, Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit menegaskan bahwa proses verifikasi oleh KSOP dan perusahaan kapal tidak membuat tim SAR gabungan berhenti berupaya.
"Pemantauan tetap kami lakukan untuk mengantisipasi setiap kemungkinan di wilayah perairan utara Madura. Alhamdulillah kondisi laut pada Sabtu (kemarin) juga cukup mendukung operasi)," kata Nanang.
Berdasaekan data BMKG cuaca di perairan utara Madura cerah berawan. Angin bertiup dengan kecepatan 10-11 knot menuju tenggara. Tinggi gelombang berada pada kisaran 1,1-1,2 meter, sedangkan arus laut sekitar 0,7-1,1 knot.
"Namun, kondisi laut yang relatif bersahabat bukan berarti tim bisa bekerja tanpa kewaspadaan. Keselamatan personel dan unsur SAR tetap menjadi perhatian utama selama proses penyisiran," imbuhnya.
Tidak hanya mengandalkan pencarian jalur laut, Basasnas juga melakukan penyisiran Perairan Utara Sumenep dari udara dengan Helikopter jenis AWS139 HR1301 pada Kamis (6/8), namun hasilnya nihil.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Kejagung Periksa Febrie Adriansyah: Kenakan Rompi Pink dan Tangan Terborgol
Presiden Persebaya Surabaya Angkat Bicara Usai Juara, Azrul Ananda: Menuju Bintang Melalui Kesulitan
Profil Kiper Persebaya Reza Arya Pratama, Tepis 2 Penalti Persib di Final Piala Presiden 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!