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Novia Herawati
Minggu, 9 Agustus 2026 | 13.48 WIB

Basarnas Kembali Kerahkan KN SAR 249 Permadi untuk Cari Bangkai KMP Mutiara Sentosa II

Personel rescue di KN SAR 249 Permadi mencari bangkai KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar di Perairan Utara Sumenep, Madura, Sabtu (8/8). (Dokumentasi Basarnas Surabaya) - Image

Personel rescue di KN SAR 249 Permadi mencari bangkai KMP Mutiara Sentosa II yang terbakar di Perairan Utara Sumenep, Madura, Sabtu (8/8). (Dokumentasi Basarnas Surabaya)

JawaPos.com - Basarnas kembali mengerahkan KN SAR 249 Permadi untuk mencari keberadaan bangkai Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Mutiara Sentosa II, yang tenggelam di Perairan Utara Sumenep, Madura.

Kasi Operasi dan Siaga Kantor SAR Kelas A Surabaya, Didit Arie mengatakan KN SAR 249 Permadi bertolak dari Dermaga Navigasi Tanjung Perak pada Sabtu (8/8) pukul 08.15 WIB. 

Kapal tersebut 11 ABK dan satu tim rescuer Kantor SAR Kelas A Surabaya. KN SAR 249 Permadi melaju menuju area pencarian yang berjarak sekitar 70 mil laut dari Surabaya, dengan kecepatan 14 knot.

"Pengerahan Alut SAR laut ini menjadi bagian dari upaya Basarnas dalam operasi kesiapsiagaan, sambil menunggu hasil verifikasi tentang adanya penumpang yang belum ditemukan," ujarnya, Minggu (9/8).

Sementara, Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit menegaskan bahwa proses verifikasi oleh KSOP dan perusahaan kapal tidak membuat tim SAR gabungan berhenti berupaya. 

"Pemantauan tetap kami lakukan untuk mengantisipasi setiap kemungkinan di wilayah perairan utara Madura. Alhamdulillah kondisi laut pada Sabtu (kemarin) juga cukup mendukung operasi)," kata Nanang.

Berdasaekan data BMKG cuaca di perairan utara Madura cerah berawan. Angin bertiup dengan kecepatan 10-11 knot menuju tenggara. Tinggi gelombang berada pada kisaran 1,1-1,2 meter, sedangkan arus laut sekitar 0,7-1,1 knot.

"Namun, kondisi laut yang relatif bersahabat bukan berarti tim bisa bekerja tanpa kewaspadaan. Keselamatan personel dan unsur SAR tetap menjadi perhatian utama selama proses penyisiran," imbuhnya.

Tidak hanya mengandalkan pencarian jalur laut, Basasnas juga melakukan penyisiran Perairan Utara Sumenep dari udara dengan Helikopter jenis AWS139 HR1301 pada Kamis (6/8), namun hasilnya nihil.

Editor: Kuswandi
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