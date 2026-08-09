Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Aprillia JP
Minggu, 9 Agustus 2026 | 16.01 WIB

Keputusan Barcelona Bikin Rashford Balik ke Manchester United, Siap Bersaing Lagi!

Marcus Rashford dipastikan kembali bergabung dengan skuad Manchester United. (Instagram/@marcusrashford) - Image

Marcus Rashford dipastikan kembali bergabung dengan skuad Manchester United. (Instagram/@marcusrashford)

JawaPos.com - Marcus Rashford dipastikan akan kembali memperkuat Manchester United dalam agenda pramusim mereka. Pelatih kepala Michael Carrick mengonfirmasi bahwa penyerang berusia 28 tahun itu akan bergabung dengan skuad saat pemusatan latihan di Dublin, Irlandia, pekan ini.

Rashford sebelumnya menikmati masa libur setelah membantu Timnas Inggris meraih kemenangan atas Prancis dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 pada 20 Juli. Setelah masa istirahat itu, Rashford saat ini dijadwalkan kembali memulai persiapan menghadapi musim baru bersama klubnya.

Setelah menjalani masa peminjaman musim lalu, Rashford dipastikan kembali ke Premier League seiring keputusan Barcelona yang memilih tidak mengaktifkan opsi pembelian permanen senilai EUR 30 juta (sekitar Rp 617 miliar).

Dengan kontrak yang masih mengikatnya hingga 2028 di Old Trafford, Rashford pun berpeluang kembali menjadi bagian dari skuad Manchester United untuk pertama kalinya dalam lebih dari 18 bulan terakhir.

Michael Carrick mengungkapkan optimismenya terhadap kehadiran Rashford. "Saya pernah bermain bersamanya. Saya ada di pertandingan saat ia menjalani debutnya, jadi kami punya sejarah. Kami akan memiliki skuad lengkap minggu ini di Dublin. Kami terbang langsung ke sana dan memiliki beberapa hari untuk kembali menyatukan seluruh tim. Marcus merupakan bagian dari itu," ujar Carrick dikutip dari ESPN.

Manchester United bertolak ke Dublin setelah bermain imbang 1-1 melawan juara Liga Champions Paris Saint-Germain (PSG) dalam laga uji coba di Gothenburg pada Sabtu (8/8).

Rashford terakhir kali tampil dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester United pada Desember 2024, saat menghadapi Viktoria Plzen di ajang Liga Europa. Setelah itu, Rashford sempat tersisih dari skuad utama di bawah pelatih Ruben Amorim yang sebelumnya menangani Manchester United.

Situasi itu membuatnya dipinjamkan ke Aston Villa pada Januari 2025. Rashford kemudian kembali ke Manchester United pada musim panas, tetapi kembali tidak masuk dalam rencana tim dan sempat menjalani latihan terpisah sebelum akhirnya dipinjamkan ke Barcelona. Selama berseragam Barcelona musim lalu, Rashford mencatatkan performa cukup impresif dengan mencetak 14 gol dari 49 pertandingan di semua kompetisi.

Manchester United dijadwalkan kembali menjalani laga pramusim berikutnya melawan Leeds United di Croke Park pada Kamis (13/8). Setelah itu, tim asuhan Michael Carrick akan menghadapi AC Milan yang saat ini dilatih oleh Ruben Amorim, dalam pertandingan yang digelar di Polandia pada 15 Agustus.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Manchester United Sambut Kembalinya Marcus Rashford di Duel Lawan Leeds United - Image
Sepak Bola Dunia

Manchester United Sambut Kembalinya Marcus Rashford di Duel Lawan Leeds United

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 16.58 WIB

Fenerbahçe Terus Pantau Situasi Marcus Rashford Jelang Penutupan Bursa Transfer - Image
Sepak Bola Dunia

Fenerbahçe Terus Pantau Situasi Marcus Rashford Jelang Penutupan Bursa Transfer

Kamis, 6 Agustus 2026 | 05.21 WIB

Hansi Flick, Akui Barcelona Akan Merindukan Marcus Rashford Setelah Kedatangan Anthony Gordon - Image
Sepak Bola

Hansi Flick, Akui Barcelona Akan Merindukan Marcus Rashford Setelah Kedatangan Anthony Gordon

Selasa, 4 Agustus 2026 | 06.13 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

4

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

5

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

6

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

7

Kejagung Periksa Febrie Adriansyah: Kenakan Rompi Pink dan Tangan Terborgol

8

Presiden Persebaya Surabaya Angkat Bicara Usai Juara, Azrul Ananda: Menuju Bintang Melalui Kesulitan

9

Profil Kiper Persebaya Reza Arya Pratama, Tepis 2 Penalti Persib di Final Piala Presiden 2026

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore