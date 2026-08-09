Keputusan Barcelona Bikin Rashford Balik ke Manchester United, Siap Bersaing Lagi!

JawaPos.com - Marcus Rashford dipastikan akan kembali memperkuat Manchester United dalam agenda pramusim mereka. Pelatih kepala Michael Carrick mengonfirmasi bahwa penyerang berusia 28 tahun itu akan bergabung dengan skuad saat pemusatan latihan di Dublin, Irlandia, pekan ini.

Rashford sebelumnya menikmati masa libur setelah membantu Timnas Inggris meraih kemenangan atas Prancis dalam laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 pada 20 Juli. Setelah masa istirahat itu, Rashford saat ini dijadwalkan kembali memulai persiapan menghadapi musim baru bersama klubnya.

Setelah menjalani masa peminjaman musim lalu, Rashford dipastikan kembali ke Premier League seiring keputusan Barcelona yang memilih tidak mengaktifkan opsi pembelian permanen senilai EUR 30 juta (sekitar Rp 617 miliar).

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Dengan kontrak yang masih mengikatnya hingga 2028 di Old Trafford, Rashford pun berpeluang kembali menjadi bagian dari skuad Manchester United untuk pertama kalinya dalam lebih dari 18 bulan terakhir.

Michael Carrick mengungkapkan optimismenya terhadap kehadiran Rashford. "Saya pernah bermain bersamanya. Saya ada di pertandingan saat ia menjalani debutnya, jadi kami punya sejarah. Kami akan memiliki skuad lengkap minggu ini di Dublin. Kami terbang langsung ke sana dan memiliki beberapa hari untuk kembali menyatukan seluruh tim. Marcus merupakan bagian dari itu," ujar Carrick dikutip dari ESPN.

Manchester United bertolak ke Dublin setelah bermain imbang 1-1 melawan juara Liga Champions Paris Saint-Germain (PSG) dalam laga uji coba di Gothenburg pada Sabtu (8/8).

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Rashford terakhir kali tampil dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester United pada Desember 2024, saat menghadapi Viktoria Plzen di ajang Liga Europa. Setelah itu, Rashford sempat tersisih dari skuad utama di bawah pelatih Ruben Amorim yang sebelumnya menangani Manchester United.

Situasi itu membuatnya dipinjamkan ke Aston Villa pada Januari 2025. Rashford kemudian kembali ke Manchester United pada musim panas, tetapi kembali tidak masuk dalam rencana tim dan sempat menjalani latihan terpisah sebelum akhirnya dipinjamkan ke Barcelona. Selama berseragam Barcelona musim lalu, Rashford mencatatkan performa cukup impresif dengan mencetak 14 gol dari 49 pertandingan di semua kompetisi.