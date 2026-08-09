Ramalan Zodiak Aries 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Mimpi yang intens dan emosional dapat menggerakkan zodiak aries begitu kuat. Sehingga, aries terbangun dengan perasaan bahwa mimpi itu nyata. Upaya untuk mengatasi rintangan dan maju dalam bisnis akhirnya membuahkan hasil.

Aries mungkin bertanya pada diri sendiri apakah itu benar-benar terjadi. Manfaatkan sebaik-baiknya dan jangan takut untuk menunjukkan perasaanmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Minggu, 9 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu menemukan cara kreatif untuk menghadirkan kegembiraan ke dalam hubungan asmara. Terkait karir, jangan lewatkan kesempatan dan lakukan apa pun yang dibutuhkan untuk meraih tujuan.

Sementara itu, beristirahatlah dan jangan memaksakan diri karena aries sedang rawan mengalami kecelakaan. Terkait keuangan, aries akhirnya mendapatkan kabar mengenai promosi yang diharapkan di tempat kerja.

Cinta Aries

Hari ini, aries perlu memastikan bahwa kebosanan tidak masuk ke dalam kehidupan cinta yang dijalani. Temukan cara kreatif untuk menghadirkan kembali kegembiraan ke dalam hubungan romantismu.

Baik aries maupun pasangan, telah terjebak dalam rutinitas dan hubungan mulai menderita karenanya. Terapkan pikiran kreatif pada hubunganmu dan saksikan hasilnya.