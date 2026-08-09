Ramalan Zodiak Gemini 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak gemini mungkin merasa perlu melakukan banyak pekerjaan di sekitar rumah. Mungkin gemini mengharapkan tamu datang atau ingin mempercantik tempat tinggal untuk diri sendiri.

Gemini mungkin perlu mengatur tempo dan tidak mencoba melakukan semuanya sekaligus. Gemini mungkin menghadapi kesulitan dan bantuan dari orang lain sedang tidak tersedia. Kendalikan keinginan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah dengan terburu-buru.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Minggu, 9 Agustus 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu menggunakan waktu luang hari ini untuk fokus memberikan perhatian khusus pada pasangan. Terkait karir, gemini harus fokus pada pekerjaan di kantor setelah mengalami penurunan produktivitas.

Sementara itu, hindarilah mengemudi karena risiko terlibat kecelakaan lalu lintas cukup tinggi. Terkait keuangan, jangan terlalu boros dan jagalah keseimbangan antara melakukan pembelian serta menyesuaikan anggaran.

Cinta Gemini

Jika sedang menjalin hubungan asmara, waktu luang ekstra yang gemini miliki hari ini perlu digunakan untuk fokus pada pasangan dengan perhatian khusus. Manjakan dia hari ini, meskipun hanya dengan curahan kasih sayang dan emosi.

Dia pasti akan melakukan hal yang sama untuk gemini. Hubungan gemini saat ini menjadi tempat yang sangat bahagia dan penuh kasih sayang.