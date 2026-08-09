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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 9 Agustus 2026 | 13.07 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik)

JawaPos.com - Komunikasi yang intens dengan teman dekat atau kekasih zodiak cancer, dapat mengungkap hal-hal indah tentang hubungan yang terjalin. Mungkin, cancer memiliki banyak kesamaan dengan mereka daripada yang terkira. 

Ketakutan dan rasa tidak aman cancer terbukti tidak berdasar. Akibatnya, semua pihak akan menjadi lebih dekat dan menemukan tujuan yang baru. Nikmati perasaan positif yang datang dan nikmati hari yang menyenangkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Minggu, 9 Agustus 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer perlu memanfaatkan hari ini sebaik mungkin dengan menghabiskan waktu yang penuh kasih bersama pasangan. Terkait karir, dapatkan keuntungan dari kemampuan beradaptasi pada segala situasi di tempat kerja.

Sementara itu, perhatikan tindakanmu agar tidak mendapatkan terlalu banyak masalah. Terkait keuangan, kondisi keuangan cancer sedang baik-baik saja sehingga bisa memanjakan diri dengan sesuatu yang mewah. 

Cinta Cancer

Hari ini diperkirakan akan menjadi hari yang baik bagi cancer dalam urusan percintaan. Cancer akan menghabiskan hari dengan memikirkan pasangan hingga kesulitan menyelesaikan hal lain. 

Manfaatkan waktu ini sebaik mungkin dan habiskan malam dalam suasana tenang dan penuh kasih sayang bersama pasangan.

Karir Cancer

Editor: Setyo Adi Nugroho
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