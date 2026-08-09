Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Freepik)
JawaPos.com - Zodiak leo merasa rileks dan berenergi pada saat yang bersamaan. Secara profesional, banyak peluang akan datang menghampiri dan membantu leo mencari pengetahuan baru.
Leo perlu menguji kemampuan dan keterampilan untuk mewujudkan tujuan. Urusan keluarga mungkin akan menyibukkan leo di malam hari. Namun, jangan biarkan hal itu memengaruhi hal-hal yang menjadi prioritasmu saat ini.
Manfaatkan kepercayaan dirimu yang sedang tinggi hari ini, zodiak virgo. Virgo pasti akan membuat orang-orang di sekitar terkesan dengan sikap positif dan kepercayaan diri yang dimiliki.
Jika mengincar properti baru, tindak lanjuti karena virgo akan mendapatkan kesepakatan yang baik dan menuai hasil di masa depan. Virgo akan cukup membuat seseorang terkesan sehingga dia menawarkan kesempatan yang tidak ingin virgo lewatkan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Minggu, 9 Agustus 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo perlu memberi pasangan sedikit ruang dan bersikap rasional mengambil keputusan. Terkait karir, penyelesaian proyek-proyek yang telah lama tertunda akan membuka jalan bagi prospek karir yang lebih baik.
Sementara itu, hindari mendekati air yang dalam karena kecelakaan yang berhubungan dengan air diperkirakan terjadi. Terkait keuangan, peningkatan pendapatan akan membantu leo mendapatkan gaya hidup yang lebih baik.
Cinta Leo
Hari ini akan menjadi hari yang sulit dalam kehidupan percintaan. Jika sedang berjuang dengan pasangan karena beberapa perselisihan yang terjadi baru-baru ini, situasinya akan memburuk hari ini.
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