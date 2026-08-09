Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 9 Agustus 2026 | 13.02 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak leo merasa rileks dan berenergi pada saat yang bersamaan. Secara profesional, banyak peluang akan datang menghampiri dan membantu leo mencari pengetahuan baru. 

Leo perlu menguji kemampuan dan keterampilan untuk mewujudkan tujuan. Urusan keluarga mungkin akan menyibukkan leo di malam hari. Namun, jangan biarkan hal itu memengaruhi hal-hal yang menjadi prioritasmu saat ini.

Manfaatkan kepercayaan dirimu yang sedang tinggi hari ini, zodiak virgo. Virgo pasti akan membuat orang-orang di sekitar terkesan dengan sikap positif dan kepercayaan diri yang dimiliki. 

Jika mengincar properti baru, tindak lanjuti karena virgo akan mendapatkan kesepakatan yang baik dan menuai hasil di masa depan. Virgo akan cukup membuat seseorang terkesan sehingga dia menawarkan kesempatan yang tidak ingin virgo lewatkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Minggu, 9 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu memberi pasangan sedikit ruang dan bersikap rasional mengambil keputusan. Terkait karir, penyelesaian proyek-proyek yang telah lama tertunda akan membuka jalan bagi prospek karir yang lebih baik.

Sementara itu, hindari mendekati air yang dalam karena kecelakaan yang berhubungan dengan air diperkirakan terjadi. Terkait keuangan, peningkatan pendapatan akan membantu leo mendapatkan gaya hidup yang lebih baik.

Cinta Leo

Hari ini akan menjadi hari yang sulit dalam kehidupan percintaan. Jika sedang berjuang dengan pasangan karena beberapa perselisihan yang terjadi baru-baru ini, situasinya akan memburuk hari ini. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Scorpio 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 9 Agustus 2026 | 23.39 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Pisces 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 9 Agustus 2026 | 18.33 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius 9 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Minggu, 9 Agustus 2026 | 18.29 WIB

Terpopuler

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026 - Image
1

Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026

2

Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup

3

Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!

4

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

5

Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran

6

Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?

7

Kejagung Periksa Febrie Adriansyah: Kenakan Rompi Pink dan Tangan Terborgol

8

Presiden Persebaya Surabaya Angkat Bicara Usai Juara, Azrul Ananda: Menuju Bintang Melalui Kesulitan

9

Profil Kiper Persebaya Reza Arya Pratama, Tepis 2 Penalti Persib di Final Piala Presiden 2026

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore