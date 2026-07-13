8 Tanda Kecil bahwa Seseorang adalah Anak yang Dapat Diandalkan dalam Keluarganya Menurut Psikologi

seseorang yang dapat diandalkan dalam keluarga./Magnific/tonefotografia
JawaPos.com - Dalam setiap keluarga, selalu ada sosok yang tanpa banyak bicara mampu menjadi tempat bersandar bagi anggota keluarga lainnya. Mereka mungkin bukan yang paling vokal, bukan pula yang paling menonjol. Namun, ketika masalah datang, orang-orang secara alami akan menghubungi mereka terlebih dahulu.
Menjadi anak yang dapat diandalkan bukan berarti harus sempurna atau selalu mengorbankan diri. Dalam psikologi, sifat dapat diandalkan lebih berkaitan dengan konsistensi, tanggung jawab, kematangan emosional, dan kemampuan menjaga hubungan yang sehat dengan keluarga.
Menariknya, tanda-tanda ini sering kali muncul dalam kebiasaan kecil sehari-hari yang mungkin tidak disadari.
Dilansir dari Hack Spirit pada Sabtu (11/7), terdapat delapan tanda kecil bahwa seseorang adalah anak yang dapat diandalkan dalam keluarganya menurut sudut pandang psikologi.
1. Menepati Janji, Sekecil Apa Pun
Salah satu indikator paling kuat dari seseorang yang dapat dipercaya adalah konsistensinya dalam menepati komitmen. Psikologi menyebut perilaku ini sebagai bentuk reliability, yaitu kemampuan seseorang melakukan apa yang telah ia katakan.
Misalnya, ketika berjanji mengantar orang tua ke rumah sakit, membantu adik belajar, atau sekadar menelepon di waktu tertentu, ia berusaha menepatinya.
Kebiasaan kecil seperti ini membangun rasa aman dalam keluarga. Anggota keluarga tahu bahwa mereka tidak perlu terus-menerus mengingatkan atau khawatir janji tersebut akan dilupakan.
2. Tetap Tenang Saat Keluarga Menghadapi Masalah
Setiap keluarga pasti mengalami konflik atau masa sulit. Anak yang dapat diandalkan biasanya tidak ikut memperkeruh suasana.
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