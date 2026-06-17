Jika Anda Melakukan 10 Hal Ini secara Otomatis, Anda Mungkin Telah Menyadari Tidak Memiliki Siapa Pun untuk Diandalkan Kata Psikologi

Ilustrasi seseorang yang tidak memiliki siapapun sejak awal (Magnific/Benzoix)
JawaPos.com - Ada orang-orang yang sejak kecil terbiasa menghadapi segalanya sendiri. Mereka tidak selalu tampak sedih atau kesepian. Bahkan, banyak di antaranya terlihat mandiri, kuat, dan mampu mengatasi berbagai masalah tanpa bantuan orang lain.
Namun, psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan untuk selalu mengandalkan diri sendiri terkadang bukan semata-mata karena sifat mandiri, melainkan hasil dari pengalaman hidup yang membuat seseorang percaya bahwa tidak ada orang yang benar-benar bisa diandalkan. Seiring waktu, keyakinan itu berubah menjadi pola perilaku otomatis yang dilakukan tanpa disadari.
Dilansir dari Expert Editor pada Selasa 916/6), jika 10 kebiasaan ini terasa sangat akrab bagi Anda, bisa jadi Anda telah belajar sejak lama untuk bertahan tanpa banyak bergantung pada orang lain.
Baca Juga:10 Hal yang Dilakukan Orang yang Cerdas secara Emosional ketika Mereka Tidak Dihargai Menurut Psikologi
1. Anda Sulit Meminta Bantuan, Bahkan saat Sangat Membutuhkannya
Banyak orang menganggap meminta bantuan adalah hal yang wajar. Namun bagi seseorang yang terbiasa menghadapi semuanya sendiri, meminta bantuan justru terasa tidak nyaman.
Mereka cenderung berpikir:
"Aku bisa mengatasinya sendiri."
"Tidak ingin merepotkan orang lain."
"Kalau pun meminta bantuan, belum tentu ada yang membantu."
Menurut psikologi, pengalaman berulang ketika kebutuhan emosional atau dukungan tidak terpenuhi dapat membuat seseorang mengembangkan keyakinan bahwa bergantung pada orang lain hanya akan berakhir dengan kekecewaan.
2. Anda Selalu Menyiapkan Rencana Cadangan untuk Segalanya
Anda mungkin termasuk orang yang tidak pernah benar-benar merasa tenang jika belum memiliki "plan B", "plan C", bahkan "plan D".
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang
Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!