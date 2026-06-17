Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Kamis, 18 Juni 2026 | 05.16 WIB

Jika Anda Melakukan 10 Hal Ini secara Otomatis, Anda Mungkin Telah Menyadari Tidak Memiliki Siapa Pun untuk Diandalkan Kata Psikologi

Ilustrasi seseorang yang tidak memiliki siapapun sejak awal (Magnific/Benzoix) - Image

Ilustrasi seseorang yang tidak memiliki siapapun sejak awal (Magnific/Benzoix)

JawaPos.com - Ada orang-orang yang sejak kecil terbiasa menghadapi segalanya sendiri. Mereka tidak selalu tampak sedih atau kesepian. Bahkan, banyak di antaranya terlihat mandiri, kuat, dan mampu mengatasi berbagai masalah tanpa bantuan orang lain.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan untuk selalu mengandalkan diri sendiri terkadang bukan semata-mata karena sifat mandiri, melainkan hasil dari pengalaman hidup yang membuat seseorang percaya bahwa tidak ada orang yang benar-benar bisa diandalkan. Seiring waktu, keyakinan itu berubah menjadi pola perilaku otomatis yang dilakukan tanpa disadari.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa 916/6), jika 10 kebiasaan ini terasa sangat akrab bagi Anda, bisa jadi Anda telah belajar sejak lama untuk bertahan tanpa banyak bergantung pada orang lain.

1. Anda Sulit Meminta Bantuan, Bahkan saat Sangat Membutuhkannya

Banyak orang menganggap meminta bantuan adalah hal yang wajar. Namun bagi seseorang yang terbiasa menghadapi semuanya sendiri, meminta bantuan justru terasa tidak nyaman.

Mereka cenderung berpikir:

"Aku bisa mengatasinya sendiri."
"Tidak ingin merepotkan orang lain."
"Kalau pun meminta bantuan, belum tentu ada yang membantu."

Menurut psikologi, pengalaman berulang ketika kebutuhan emosional atau dukungan tidak terpenuhi dapat membuat seseorang mengembangkan keyakinan bahwa bergantung pada orang lain hanya akan berakhir dengan kekecewaan.

2. Anda Selalu Menyiapkan Rencana Cadangan untuk Segalanya

Anda mungkin termasuk orang yang tidak pernah benar-benar merasa tenang jika belum memiliki "plan B", "plan C", bahkan "plan D".

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
8 Perilaku Halus yang Secara Diam-Diam Menandakan Seseorang Telah Kehilangan Semua Rasa Hormat kepada Anda Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Perilaku Halus yang Secara Diam-Diam Menandakan Seseorang Telah Kehilangan Semua Rasa Hormat kepada Anda Menurut Psikologi

Kamis, 18 Juni 2026 | 04.38 WIB

Jika Seseorang Sering Memposting 10 Hal Ini, Mereka Mungkin Sedang Menutupi Kurangnya Pencapaian Nyata Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Seseorang Sering Memposting 10 Hal Ini, Mereka Mungkin Sedang Menutupi Kurangnya Pencapaian Nyata Menurut Psikologi

Kamis, 18 Juni 2026 | 04.34 WIB

10 Hal yang Diam-Diam Dirindukan Generasi Tua Tentang Masa Kecil Mereka Sebelum Era Smartphone Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

10 Hal yang Diam-Diam Dirindukan Generasi Tua Tentang Masa Kecil Mereka Sebelum Era Smartphone Menurut Psikologi

Kamis, 18 Juni 2026 | 04.25 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?

5

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

8

Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?

9

Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang

10

Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore