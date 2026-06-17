Jika Anda Melakukan 10 Hal Ini secara Otomatis, Anda Mungkin Telah Menyadari Tidak Memiliki Siapa Pun untuk Diandalkan Kata Psikologi

JawaPos.com - Ada orang-orang yang sejak kecil terbiasa menghadapi segalanya sendiri. Mereka tidak selalu tampak sedih atau kesepian. Bahkan, banyak di antaranya terlihat mandiri, kuat, dan mampu mengatasi berbagai masalah tanpa bantuan orang lain.

Namun, psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan untuk selalu mengandalkan diri sendiri terkadang bukan semata-mata karena sifat mandiri, melainkan hasil dari pengalaman hidup yang membuat seseorang percaya bahwa tidak ada orang yang benar-benar bisa diandalkan. Seiring waktu, keyakinan itu berubah menjadi pola perilaku otomatis yang dilakukan tanpa disadari.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa 916/6), jika 10 kebiasaan ini terasa sangat akrab bagi Anda, bisa jadi Anda telah belajar sejak lama untuk bertahan tanpa banyak bergantung pada orang lain.

Baca Juga:10 Hal yang Dilakukan Orang yang Cerdas secara Emosional ketika Mereka Tidak Dihargai Menurut Psikologi

1. Anda Sulit Meminta Bantuan, Bahkan saat Sangat Membutuhkannya

Banyak orang menganggap meminta bantuan adalah hal yang wajar. Namun bagi seseorang yang terbiasa menghadapi semuanya sendiri, meminta bantuan justru terasa tidak nyaman.

Mereka cenderung berpikir:

"Aku bisa mengatasinya sendiri."

"Tidak ingin merepotkan orang lain."

"Kalau pun meminta bantuan, belum tentu ada yang membantu."

Menurut psikologi, pengalaman berulang ketika kebutuhan emosional atau dukungan tidak terpenuhi dapat membuat seseorang mengembangkan keyakinan bahwa bergantung pada orang lain hanya akan berakhir dengan kekecewaan.

2. Anda Selalu Menyiapkan Rencana Cadangan untuk Segalanya