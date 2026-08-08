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Aulia Rahmi
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 21.21 WIB

Rezeki Tak Disangka-Sangka, 5 Weton Ini Diprediksi Berpeluang Dapat Uang Tambahan

Ilustrasi Weton Kejutan Uang (jcomp/freepik) - Image

Ilustrasi Weton Kejutan Uang (jcomp/freepik)

JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga gambaran mengenai keberuntungan seseorang.

Kepercayaan tersebut juga sering digunakan untuk membaca peluang dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan pekerjaan dan keuangan.

Pada periode tertentu, sejumlah weton dipercaya memiliki momentum yang lebih terbuka terhadap datangnya peluang finansial. Bentuknya pun tidak selalu berupa penghasilan utama, tetapi bisa berasal dari pekerjaan tambahan, bantuan, relasi, maupun kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan.

Meski demikian, ramalan weton sebaiknya dipandang sebagai bagian dari tradisi dan bahan refleksi, bukan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang.

Kesiapan dalam mengambil keputusan serta kemampuan mengelola uang tetap menjadi faktor penting ketika peluang benar-benar datang.

Berikut lima weton yang disebut memiliki potensi mengalami kejutan finansial, dihimpun dari kanal YouTube Ruang Batin.

1. Senin Pon

Pemilik weton Senin Pon dikenal memiliki karakter tekun dan bertanggung jawab. Mereka cenderung berusaha menyelesaikan berbagai persoalan meski harus menghadapi tekanan dalam prosesnya.

Dalam pembacaan weton, kondisi finansial Senin Pon disebut dapat mengalami perubahan setelah melewati periode yang cukup berat.

Peluang pemasukan berpotensi muncul sebagai hasil dari pekerjaan atau usaha yang telah dijalankan sebelumnya. Dengan kata lain, uang yang datang tidak selalu bersifat tiba-tiba, tetapi bisa menjadi buah dari ketekunan yang dilakukan secara konsisten.

Ketika kondisi mulai membaik, Senin Pon perlu menghindari keputusan terburu-buru. Mengatur pemasukan dengan lebih disiplin dapat membantu menjaga hasil yang sudah diperoleh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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