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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 20.52 WIB

Bulan Kemerdekaan Jadi Titik Balik, 7 Weton Ini Disebut Bakal Dibanjiri Rezeki

Weton rezeki melesat dan bebas kesulitan di momen kemerdekaan Agustus./Freepik. - Image

Weton rezeki melesat dan bebas kesulitan di momen kemerdekaan Agustus./Freepik.

JawaPos.com – Agustus selalu memiliki nuansa tersendiri bagi masyarakat Indonesia karena bertepatan dengan momentum peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam tradisi dan kepercayaan Primbon Jawa, setiap weton dipercaya memiliki karakter serta perhitungan tertentu yang dapat dikaitkan dengan perjalanan kehidupan seseorang, termasuk soal rezeki dan keberuntungan.

Memasuki bulan Agustus, sejumlah weton disebut memiliki peluang untuk mengalami perubahan positif. Mereka dipercaya berkesempatan keluar dari berbagai persoalan yang selama ini menghambat langkah dan mulai merasakan terbukanya jalan menuju kehidupan yang lebih baik.

Ramalan tersebut tentu merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dilansir dari tayangan YouTube Fitka Channel, terdapat tujuh weton yang disebut berpotensi mengalami peningkatan rezeki pada momentum Kemerdekaan Agustus 2026.

Berikut daftarnya:

1. Jumat Wage

Jumat Wage memiliki jumlah neptu 11, berasal dari nilai hari Jumat sebesar 6 dan pasaran Wage sebesar 5.

Menurut ramalan tersebut, pemilik weton ini disebut sedang berada dalam periode yang mendukung pencapaian dan perkembangan dalam kehidupan.

Peluang positif dipercaya dapat muncul ketika mereka berani mencoba sesuatu yang baru. Relasi dengan orang lain juga disebut berpotensi membawa informasi maupun kesempatan yang menguntungkan.

Pemilik Jumat Wage disarankan tidak terlalu lama mempertahankan hal-hal yang sudah tidak memberikan manfaat. Keberanian mengambil langkah baru dipercaya dapat membuka peluang yang sebelumnya belum terlihat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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