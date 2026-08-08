5 Zodiak yang Terlahir Sebagai Kepribadian Perfeksionis Sejati Menurut Astrologi

JawaPos.com – Zodiak memiliki cara berbeda dalam menunjukkan standar kesempurnaan pada berbagai aspek kehidupan.

Beberapa zodiak dikenal sebagai perfeksionis sejati yang selalu ingin segala sesuatu berjalan sempurna.

Astrologi menjelaskan bahwa sifat perfeksionis ini muncul dari kebutuhan kuat akan keteraturan dan pencapaian terbaik.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (8/8), dijelaskan mengenai lima zodiak perfeksionis menurut astrologi secara lengkap.

1. Leo

Leo lebih menyukai keteraturan dibandingkan kekacauan karena memberi rasa kendali dalam setiap usaha mereka.

Mereka selalu berusaha meraih posisi terbaik dalam berbagai hal yang ingin dicapai dalam hidup.

Pencapaian tersebut bukan semata untuk orang lain, melainkan untuk memenuhi standar pribadi mereka sendiri.

Bagi Leo, menjadi perfeksionis berarti menyusun rencana matang dan konsisten menjalankannya hingga tuntas.