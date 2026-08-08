Ramalan Zodiak Taurus 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)
JawaPos.com – Seseorang menyembunyikan rahasia dari zodiak taurus. Semua orang memiliki masalah pribadi, tetapi situasi ini memengaruhi taurus. Intuisi taurus mungkin akan memberi tahu tentang siapa orang itu. Cobalah untuk membuat mereka terbuka tanpa memberi tekanan.
Selain itu, tugas yang belum selesai dapat membuat taurus stres. Menyelesaikannya dengan cepat dapat menyebabkan stres. Selesaikan yang penting dan biarkan yang lain. Bersantailah dengan menonton film malam ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Sabtu, 8 Agustus 2026.
Baca Juga:Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuan
Taurus (20 April – 20 Mei)
Zodiak taurus sebaiknya tidak membiarkan kesombongan merusak hubungan dan harus menghargai pasangan. Terkait karir, jangan menyerah karena taurus pasti akan segera mendapatkan pekerjaan yang baik.
Sementara itu, makanlah dengan baik dan lakukan olahraga ringan untuk meringankan gejala sakit perut. Terkait keuangan, taurus akan menghasilkan banyak uang dengan cukup mudah yang berguna untuk mengisi cadangan dana tambahan.
Cinta Taurus
Hari ini memiliki aspek romantis, jadi nikmatilah. Perselisihan akan sirna dan digantikan oleh keadaan saling menghargai, selama taurus tidak membiarkan kesombongan merusak hubungan.
Gunakan hari-hari baik ini untuk memberi dan menerima cinta sebagai balasannya. Jika lajang, taurus harus tetap waspada, karena mungkin ada seseorang yang mengagumimu dari jauh.
Karir Taurus
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan