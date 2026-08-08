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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 16.00 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Taurus (Freepik)

JawaPos.com – Seseorang menyembunyikan rahasia dari zodiak taurus. Semua orang memiliki masalah pribadi, tetapi situasi ini memengaruhi taurus. Intuisi taurus mungkin akan memberi tahu tentang siapa orang itu. Cobalah untuk membuat mereka terbuka tanpa memberi tekanan. 

Selain itu, tugas yang belum selesai dapat membuat taurus stres. Menyelesaikannya dengan cepat dapat menyebabkan stres. Selesaikan yang penting dan biarkan yang lain. Bersantailah dengan menonton film malam ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Sabtu, 8 Agustus 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus sebaiknya tidak membiarkan kesombongan merusak hubungan dan harus menghargai pasangan. Terkait karir, jangan menyerah karena taurus pasti akan segera mendapatkan pekerjaan yang baik.

Sementara itu, makanlah dengan baik dan lakukan olahraga ringan untuk meringankan gejala sakit perut. Terkait keuangan, taurus akan menghasilkan banyak uang dengan cukup mudah yang berguna untuk mengisi cadangan dana tambahan.

Cinta Taurus 

Hari ini memiliki aspek romantis, jadi nikmatilah. Perselisihan akan sirna dan digantikan oleh keadaan saling menghargai, selama taurus tidak membiarkan kesombongan merusak hubungan. 

Gunakan hari-hari baik ini untuk memberi dan menerima cinta sebagai balasannya. Jika lajang, taurus harus tetap waspada, karena mungkin ada seseorang yang mengagumimu dari jauh.

Karir Taurus

Editor: Setyo Adi Nugroho
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