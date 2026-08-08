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Sabtu, 8 Agustus 2026 | 15.58 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius Capricorn 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik)

JawaPos.com - Inspirasi adalah kata kunci untuk zodiak sagitarius hari ini. Sagitarius memiliki tujuan hidup yang baru dan termotivasi untuk meraih impian setinggi langit. 

Sagitarius mungkin termotivasi untuk melanjutkan apa yang orang lain anggap sebagai mimpi yang mustahil dan mengubahnya menjadi kenyataan. 

Pertimbangkan semua kemungkinan dengan cermat dan praktis untuk berhasil. Orang-orang di sekitar mungkin termotivasi oleh getaran positif sagitarius.

Ramalan horoskop harian memprediksi bahwa zodiak capricorn merasa ingin bepergian ke banyak tempat. Oleh karena itu, capricorn tidak akan dapat memutuskan hanya satu tempat. Capricorn merasa ditarik ke berbagai arah. 

Nikmati kesempatan perjalanan ini dan jangan khawatir tentang tujuannya. Pada akhirnya, capricorn akan memiliki perjalanan yang menyenangkan selama tetap fleksibel.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Sabtu, 8 Agustus 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu meluangkan waktu romantis berdua dan menikmati waktu bersama pasangan. Terkait karir, jangan mudah marah saat mencari pekerjaan karena mencari posisi yang tepat membutuhkan kesabaran.

Sementara itu, lindungi keluargamu dari cuaca buruk dan kebiasaan makan yang tidak sehat. Pada ranah keuangan, jangan berlebihan dalam melakukan pengeluaran jika ingin melunasi tagihan-tagihan yang dimiliki.

Cinta Sagitarius

Editor: Setyo Adi Nugroho
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