Ramalan Zodiak Leo 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)
JawaPos.com - Beberapa rencana penting yang berkaitan dengan liburan atau pendidikan, dapat terhambat sementara oleh keadaan di luar kendali zodiak leo. Hal ini dapat membuat leo kesal dan mungkin mudah marah.
Leo mungkin tergoda untuk melampiaskan frustrasi kepada orang lain. Lebih produktif dan menantang jika leo mampu menemukan cara dan rencana untuk tetap melangkah, meskipun tertunda.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Sabtu, 8 Agustus 2026.
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Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo perlu keluar dari zona nyaman dan mengungkapkan perasaan kepada seseorang yang dikagumi. Terkait karir, jangan sampai kehilangan kendali emosi di tempat kerja dan melampiaskannya kepada orang lain.
Sementara itu, kurangi mengonsumsi makanan tidak sehat jika perut leo masih terasa sensitif. Terkait keuangan, peningkatan pendapatan akan membantu leo mendapatkan gaya hidup yang lebih baik.
Cinta Leo
Hari ini adalah hari untuk keluar dari zona nyamanmu dan mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepada seseorang yang dikagumi. Leo telah mengembangkan perasaan romantis terhadap seseorang.
Jangan takut, karena perasaan yang leo ungkapkan hari ini kemungkinan besar akan mendapatkan hasil yang sangat positif. Dia akan bersemangat dan bersedia membalas perasaan leo.
Karir Leo
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