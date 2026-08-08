Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini memunculkan kebutuhan untuk memanfaatkan kreativitas dengan baik, zodiak aries. Kemampuan kreatif aries akan meningkat dan dihargai. Nikmati proses bekerja dan hasilkan produk akhir yang memuaskan.

Suasana rumah akan dipenuhi kedamaian dan harmoni, sehingga aries akan berada dalam suasana hati yang ceria. Jika terjadi perbedaan pendapat, akan ada solusi yang tenang karena kesediaan aries untuk meredakan situasi.

Beberapa masalah kemungkinan akan terjadi, jadi zodiak taurus perlu mengendalikan emosi. Jangan biarkan pertengkaran dan frustrasi mengganggu, karena periode perselisihan ini bersifat sementara.

Tetap tenang dan jangan memulai pertengkaran, karena itu hanya akan memperburuk keadaan. Ekspresikan diri dengan tenang, dan orang-orang terdekat taurus akan lebih mengerti.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Sabtu, 8 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries penuh dengan kesenangan, cinta, dan tawa karena segalanya berjalan baik dengan pasangan. Terkait karir, aries dituntut bekerja keras menyelesaikan tanggung jawab yang ada untuk memenuhi harapan perusahaan.

Sementara itu, hindari mengonsumsi makanan cepat saji atau minum soda untuk mencegah gangguan perut ringan. Terkait keuangan, aries akhirnya mendapatkan kabar mengenai promosi yang diharapkan di tempat kerja.

Cinta Aries