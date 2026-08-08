Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Sangat disarankan agar zodiak leo meminta nasihat dari salah satu mentor untuk membantu menyelesaikan masalah atau kesalahpahaman. Jangan malu meminta bantuan untuk melepaskan beban yang baru-baru ini dialami.

Leo telah menghabiskan cukup waktu untuk mencoba menyelesaikan masalah ini sendiri. Sekarang adalah saatnya leo mencari bimbingan dari orang lain.

Jangan takut untuk menerapkan saran yang dapat membantu leo dalam mencapai tujuan. Jujurlah dan terbukalah terhadap saran dan nasihat yang datang.

Zodiak virgo perlu menggunakan semua keterampilan interpersonal untuk menyelesaikan beberapa ketegangan dengan orang-orang di sekitar. Tampaknya, virgo berperan sebagai mediator dengan sempurna untuk mencegah situasi menjadi lebih buruk.

Virgo tidak selalu terlibat dalam drama tersebut, tetapi mungkin diminta untuk berperan sebagai negosiator. Cobalah untuk tetap netral agar tidak terluka dan membuat rekan kerja terkesan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Sabtu, 8 Agustus 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Zodiak leo perlu keluar dari zona nyaman dan mengungkapkan perasaan kepada seseorang yang dikagumi. Terkait karir, jangan sampai kehilangan kendali emosi di tempat kerja dan melampiaskannya kepada orang lain.

Sementara itu, kurangi mengonsumsi makanan tidak sehat jika perut leo masih terasa sensitif. Terkait keuangan, peningkatan pendapatan akan membantu leo mendapatkan gaya hidup yang lebih baik.