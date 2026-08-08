4 Bulan Kelahiran Ini Memiliki Kualitas sebagai Presiden, Jago Debat sampai Rela Turun ke Lapangan



JawaPos.com - Menjadi sosok yang dipercaya memegang pengaruh dan tanggung jawab penuh seperti presiden tidaklah mudah.

Diperlukan kualitas diri dan konsistensi untuk membangun kepercayaan publik.



Dilansir JawaPos.com dari collectiveworld pada Jumat (7/8), empat bulan kelahiran ini memiliki kualitas diri sebagai seorang presiden, misalnya saja jago debat dan rela turun langsung ke lapangan.



1. September



Mereka tidak pernah salah dan tidak mau memberikan ruang untuk lawan.



Jadi, sebagai lawan harus piawai memutarbalikkan situasi dan mengarahkan opini, karena orang yang lahir di bulan September tahu betul caranya memegang kendali penuh atas tanggapan mereka serta mengalihkan fokus pembicaraan.



Mereka tidak akan terjebak dalam perdebatan kusir.



Saat sorotan begitu terang, tidak ada ruang bagi mereka terlihat gugup atau melenceng dari poin-poin utama yang ingin disampaikannya.



Persiapan orang yang lahir September tiada tandingnya.



Sifat kompetitif mereka juga menuntut hasil yang mutlak. Membuat mereka tidak punya pilihan lain selain harus benar-benar melibas lawan bicaranya.



Tidak peduli komentar para pengamat dan tidak perlu diperdebatkan lagi, sudah pasti merekalah pemenangnya!.



2. Oktober



Mereka paham betul caranya bekerja lintas buku. Maksudnya, meski mereka tidak selalu sependapat dengan pihak lawan, tapi mereka tahu cara yang diperlukan untuk berkompromi hingga akhirnya menemukan titik temu.



Jadi, bukan sekadar menyusun rancangan undang-undang bersama, tapi juga memastikan pengesahannya.



Mereka tahu bahwa sorotan publik melekat pada jabatan pemerintahan sehingga mereka menunjukkan kepada konstituen bahwa kerja nyata benar-benar dilakukan di pusat pemerintahan.



Mereka yang lahir Oktober mampu membangun jaringan luas yang tangguh menghadapi tekanan politik.



Kesetiaan menjadi ciri khas utamanya dan sikap ini selalu berbalas. Mereka menghargai orang-orang yang setia mendampingi dan tahu persis kepada siapa mereka bisa berpaling saat situasi mendesak.



Kemampuan dalam mengorganisasi dan mendelegasikan tugas ini yang menjadikan mereka sosok yang tepat untuk memegang jabatan eksekutif.



3. Juli



Mereka memiliki rekam jejak yang bersih tanpa celah dan bebas skandal.



Bahkan, ketika Anda menelusuri hingga ke masa prasekolah mereka, Anda tidak akan menemukan satu pun noda, benar-benar bersih.



Ini menjadikan mereka sosok idaman untuk berbagai peran penting.



Dalam perjalanan menuju puncak kesuksesannya, mereka meninggalkan jejak berupa persahabatan yang erat, dedikasi dalam pelayanan, sikap amanah, serta kiprah nyata dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.



Profil demikian menarik talenta-talenta terbaik untuk bekerja bersama mereka sehingga tim yang dibentuk penuh dengan orang-orang yang memiliki semangat dan cita-cita yang sama.



Masih ada orang-orang yang memandang politik sebagai panggilan untuk mengabdi kepada masyarakat dan ketika orang yang lahir di bulan Juli memegang kendali, publik akan menaruh kepercayaan penuh pada kemampuannya untuk menavigasi situasi yang penuh gejolak.



4. Januari



Mereka tahu betul cara memusatkan perhatian pada tujuan dan pantang menyerah hingga tujuan tercapai.



Mereka adalah tipe kandidat yang rela berkeliling dengan bus kampanye atau mendatangi desa terpencil sekalipun.



Pokoknya, mereka siap turun tangan langsung, mulai dari mengetuk pintu rumah warga, menyusun kebijakan, menjalani wawancara, menghubungi para donatur, serta melakukan apapun demi memastikan kemenangan mereka.



Melihat semangat dan ketelitian yang mereka curahkan tersebut membuat orang-orang begitu antusias mendukung pencalonan mereka.***