Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Senin, 3 Agustus 2026 | 16.05 WIB

Posisi Gianni Infantino sebagai Presiden FIFA Dinilai Semakin Sulit Dipertahankan

Presiden FIFA Gianni Infantino (Flashscore) - Image

Presiden FIFA Gianni Infantino (Flashscore)

JawaPos.com – Posisi Presiden FIFA, Gianni Infantino, dinilai semakin sulit dipertahankan setelah kegagalan rencana penjualan sebagian saham hak komersial Piala Dunia.

Dilansir dari laman Flashscore pada Minggu (2/8), Penilaian tersebut disampaikan Kepala Liga-Liga Eropa, Claudius Schafer, yang menilai polemik itu telah menimbulkan krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan FIFA.

Menurut Schafer, proses pengambilan keputusan yang dilakukan tanpa melibatkan badan-badan utama FIFA menjadi persoalan serius.

Schafer menyatakan bahwa dalam organisasi mana pun, tindakan sepihak dalam mengambil keputusan bisnis sebesar itu biasanya memiliki konsekuensi yang jelas.

Schafer menilai langkah Infantino yang diduga tidak melibatkan Dewan FIFA dalam penyusunan rencana tersebut sulit dibenarkan. Karena itu, ia menganggap posisi Infantino sebagai Presiden FIFA kini berada dalam tekanan besar.

Sebelumnya, FIFA memutuskan membatalkan rencana penjualan sebagian hak komersial Piala Dunia setelah menuai penolakan dari berbagai konfederasi sepak bola.

UEFA dan CONCACAF bahkan menyatakan telah kehilangan kepercayaan terhadap kepemimpinan Infantino menyusul kontroversi tersebut. Penarikan proposal itu dinilai belum cukup menghilangkan kekhawatiran terhadap tata kelola organisasi.

Schafer juga menilai rencana tersebut lebih berorientasi pada keuntungan finansial dibandingkan kepentingan perkembangan sepak bola. Menurutnya, penambahan kompetisi internasional hanya akan memperpadat kalender pertandingan dan berpotensi merugikan liga-liga domestik.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
Transparansi Menguat! FIFA Batalkan Investasi Piala Dunia yang Picu Penolakan Konfederasi Regional - Image
Sepak Bola

Transparansi Menguat! FIFA Batalkan Investasi Piala Dunia yang Picu Penolakan Konfederasi Regional

Senin, 3 Agustus 2026 | 13.38 WIB

4 Alasan FIFA Menanggapi Kritik Keras atas Rencana Penjualan Saham Operasional Piala Dunia - Image
Sepak Bola Dunia

4 Alasan FIFA Menanggapi Kritik Keras atas Rencana Penjualan Saham Operasional Piala Dunia

Minggu, 2 Agustus 2026 | 16.51 WIB

Masa Depan Gianni Infantino Terancam, Ini Lima Tokoh yang Berpeluang Jadi Presiden FIFA Berikutnya - Image
Sepak Bola Dunia

Masa Depan Gianni Infantino Terancam, Ini Lima Tokoh yang Berpeluang Jadi Presiden FIFA Berikutnya

Minggu, 2 Agustus 2026 | 15.28 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga! - Image
1

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

6

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

7

Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

8

Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore