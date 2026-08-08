5 Zodiak Memasang Bare Minimum Tinggi untuk Pasangan, Tak Pernah Asal untuk Jatuh Cinta

Ilustrasi sepasang kekasih/Magnific
JawaPos.com-Beberapa zodiak berikut mampu memilih pasangan hidup yang tepat.
Namun, hal itu bukanlah perkara yang mudah. Mereka mampu melihat kelebihan pasangan sekaligus menerima kekurangan dengan apa adanya.
Bukan sosok yang sempurna yang mereka cari, namun sosok yang memiliki kualitas yang sesuai dengan kriteria mereka.
Menurut informasi dari laman .yourtango.com pada Jumat (07/08), berikut empat zodiak yang secara alami dapat menemukan sosok terbaik dan mampu membangun hubungan yang berkualitas.
Capricorn
Capricorn dikenal sebagai pribadi yang berhati-hati dan tidak mudah mengambil keputusan. Mereka sangat ahli membaca karakter seseorang. Selain itu, capricorn juga memiliki selera humor unik sehingga mereka menginginkan pasangan dengan humor yang sepadan. Saat capricorn memutuskan memilih seseorang, mereka melakukannya dengan sangat matang.
Pisces
Pisces memiliki intuisi yang sangat tajam dalam menentukan siapa saja yang mampu memberikan kasih sayang yang mereka cari. Meskipun tidak bisa dikatakan benar-benar mengetahui isi hati seseorang, mereka memiliki naluri yang sangat baik dalam membaca karakter orang lain.
Virgo
Virgo adalah sosok cerdas, peka, serta mampu belajar dari kesalahan masa lalu. Seseorang yang sedang berkencan dengan virgo mungkin tidak menyadari bahwa dirinya sedang dinilai oleh virgo. Virgo tidak akan berkomitmen sebelum benar-benar yakin bahwa calon pasangannya memenuhi apa yang mereka cari.
Taurus
Taurus biasanya sudah memiliki firasat mengenai seseorang. Setelah itu, mereka akan mempertimbangkan seluruh kelebihan dan kekurangan orang tersebut bahkan sebelum memutuskan untuk berkencan. Mereka benar-benar yakin bahwa orang tersebut adalah pilihan yang tepat.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Hasil Piala Presiden: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya 1-1, Lanjut ke Extra Time!
Prediksi Skor Persija Jakarta vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Diunggulkan!
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Misi John Herdman Demi Semifinal!
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Maung Bandung Favorit Juara
Profil Jafar Hidayatullah dan Adnan Maulana: Diduga Match Fixing, Dicoret PBSI dari Kejuaraan Dunia
Prediksi Skor Singapura vs Timnas Indonesia di Piala AFF 2026: Pembuktian Sihir John Herdman!
Bertahun-Tahun Mogok Kerja, Tim 10 Pekerja Freeport Serahkan Tuntutan ke Said Iqbal
Prediksi Skor Persib vs Persebaya di Final Piala Presiden 2026: Duel Tim Kelelahan!
Senpi hingga Narkoba di Sekolah Swasta di Jaksel Ternyata Milik Eks Ketua Yayasan