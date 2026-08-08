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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 10.15 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Hstrongart) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Hstrongart)

JawaPos.com – Zodiak scorpio mungkin berada dalam suasana hati yang ceria. Scorpio dikelilingi oleh energi positif dan itu akan terlihat jelas dalam sikap scorpio. Orang-orang di sekitar akan menyaksikan kepercayaan diri scorpio yang baru. 

Scorpio akan dapat menyelesaikan tugas-tugas yang tertunda dengan mudah hari ini. Ingatlah selalu tentang nilai dirimu untuk mempertahankan semangat yang ada.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Sabtu, 8 Agustus 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak scorpio sebaiknya meluangkan waktu untuk menyampaikan keinginan dengan jelas kepada pasangan. Terkait karir, gagasan untuk menjalin kemitraan akan membawa kesuksesan dan stabilitas yang dibutuhkan scorpio.

Sementara itu, atasi masalah pencernaan dengan memperhatikan diet dan melakukan olahraga ringan. Pada ranah keuangan, berhati-hatilah agar tidak berlebihan dan menghabiskan terlalu banyak uang saat akan memanjakan diri sendiri.

Cinta Scorpio

Jika sudah berpasangan, ketegangan yang baru-baru ini terjadi akibat pengaruh di luar hubungan seharusnya mereda hari ini. Luangkan waktu untuk membicarakan semuanya dan sampaikan keinginanmu dengan jelas untuk menghindari kesalahpahaman. 

Scorpio dan pasangan harus lebih terbuka satu sama lain. tingkatan keharmonisan dan pemahaman untuk memberikan kedalaman dan makna baru pada hubungan yang dijalani.

Karir Scorpio

Editor: Hanny Suwindari
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