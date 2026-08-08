Ramalan Zodiak Aquarius 8 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari zodiak aquarius mungkin dimulai dengan rasa frustrasi. Namun, kemungkinan besar hari ini berakhir dengan baik. Kesabaran dan tekad aquarius akan diuji hari ini, jadi hadapi semuanya dengan tenang dan pertahankan sikap ceria.

Hal itu pasti akan mengesankan semua orang. Setelahnya, rintangan serta hambatan di jalan juga hampir tidak akan terlihat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Sabtu, 8 Agustus 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius perlu melakukan langkah untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan. Terkait karir, bersiaplah karena aquarius mungkin akan mendapatkan tawaran menarik dari perusahaan besar hari ini.

Sementara itu, konsumsi makanan yang disiapkan dengan baik, bersih, dan sehat untuk menghindari masalah pencernaan. Pada sisi keuangan, jangan berpikir untuk berganti pekerjaan sekarang, terutama jika kondisi finansial aquarius belum membaik.

Cinta Aquarius

Hari ini, aquarius perlu melakukan apa saja untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan. Terlepas dari masalah di masa lalu, aquarius siap untuk melupakannya dan memulai babak baru. Berdasarkan sikap ini, pasangan akan bersedia untuk memberi hubungan aquarius kesempatan kedua.

Karir Aquarius