5 Weton yang Diyakini Memiliki Pagar Gaib Sejak Lahir, Konon Sulit Disentuh Energi Buruk

JawaPos.com - Dalam khazanah Primbon Jawa, weton bukan sekadar penanda hari kelahiran.

Weton juga dipercaya menyimpan makna filosofis yang berkaitan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga potensi spiritual seseorang.

Salah satu kepercayaan yang terus hidup di tengah masyarakat adalah adanya weton yang disebut memiliki pagar gaib alami sejak lahir.

Pagar gaib dalam kepercayaan Jawa bukan dimaknai sebagai kesaktian atau kekuatan supranatural yang dapat dibuktikan secara ilmiah.

Istilah tersebut lebih merujuk pada perlindungan spiritual yang diyakini membuat seseorang lebih kuat menghadapi berbagai cobaan, memiliki intuisi tajam, hingga sering terhindar dari marabahaya.

Perlu dipahami bahwa pembahasan ini merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa yang diwariskan secara turun-temurun.

Terlepas dari benar atau tidaknya, banyak orang menjadikannya sebagai bahan refleksi agar tetap rendah hati, memperbanyak doa, dan selalu berbuat baik kepada sesama.

Berikut 5 weton yang dipercaya memiliki pagar gaib paling kuat sejak lahir menurut Primbon Jawa yang dirangkum dari kanal YouTube Nusantara Jaya pada Jumat (07/08).

1. Senin Legi Senin Legi sering disebut sebagai salah satu weton yang dipercaya memiliki perlindungan spiritual paling kuat.