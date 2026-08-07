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Diajeng Gentalia Rifani
Sabtu, 8 Agustus 2026 | 02.38 WIB

Gelombang Hoki Datang, 5 Shio Ini Disebut Punya Peluang Finansial Besar Bulan Ini

5 Shio yang Panen Uang di Bulan Agustus 2026./freepik.com

JawaPos.com – Bulan Agustus 2026 dipercaya membawa energi positif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan keuangan dan peluang baru.

Dalam astrologi Tionghoa, setiap shio memiliki karakter dan peruntungan yang berbeda-beda. Beberapa shio disebut akan mengalami periode yang lebih menguntungkan karena adanya peluang besar yang datang secara tidak terduga.

Keberuntungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan peningkatan finansial, tetapi juga kesempatan untuk mengembangkan karier, memperluas usaha, hingga menemukan jalan baru menuju kesuksesan.

Meski ramalan shio merupakan bagian dari kepercayaan dan hiburan budaya, banyak orang menjadikannya sebagai motivasi untuk lebih optimis dalam mengambil langkah.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut lima shio yang diprediksi memiliki peluang rezeki besar pada Agustus 2026.

1. Shio Naga

Pemilik Shio Naga dikenal sebagai sosok yang penuh percaya diri, memiliki jiwa kepemimpinan, dan berani mengambil keputusan besar.

Pada Agustus 2026, energi positif disebut akan semakin mendukung langkah mereka, terutama dalam bidang bisnis, pekerjaan, maupun kreativitas.

Peluang baru diperkirakan muncul melalui berbagai jalur, mulai dari kerja sama bisnis, proyek baru, hingga ide yang mampu memberikan keuntungan.

Bagi mereka yang sedang membangun usaha, bulan ini dipercaya menjadi waktu yang tepat untuk memperluas jaringan dan mengambil kesempatan yang sebelumnya terasa sulit.

Sebagian Shio Naga juga diprediksi mendapatkan kejutan finansial, seperti bertemu orang yang mendukung perkembangan bisnis atau memperoleh peluang tambahan yang membantu meningkatkan kondisi ekonomi.

2. Shio Kelinci

Shio Kelinci dikenal memiliki sifat lembut, sabar, dan penuh perhatian terhadap orang lain.

Namun, di balik sikap tenangnya, mereka dipercaya memiliki kemampuan membangun hubungan yang kuat dan menciptakan peluang melalui koneksi sosial.

Memasuki Agustus 2026, hasil dari usaha yang selama ini dilakukan perlahan mulai terlihat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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