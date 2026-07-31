Mampu Melihat Peluang Finansial, Ini 4 Shio yang Disebut Paling Cuan

ilustrasi shio pandai kumpulkan uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Setiap orang memiliki cara berbeda dalam mengelola keuangan. Ada yang pandai melihat peluang bisnis, ada pula yang mampu membuat keputusan tepat dalam menabung maupun berinvestasi.
Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, beberapa shio disebut memiliki karakter yang mendukung kemampuan finansial. Mereka dipercaya mempunyai intuisi kuat dalam membaca peluang, mengatur uang, dan mengambil langkah yang tepat untuk membangun kondisi ekonomi yang lebih baik.
Meski hanya bagian dari kepercayaan dan tradisi, banyak orang menganggap karakteristik shio sebagai gambaran kepribadian.
Dilansir dari Horoscope, berikut empat shio yang disebut memiliki bakat alami dalam menghasilkan uang dan mengelola keuangan.
Pemilik shio Ayam dikenal sebagai sosok yang disiplin, pekerja keras, dan memiliki tujuan jelas. Mereka tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi lebih memilih membangun kesuksesan melalui usaha dan konsistensi.
Dalam urusan finansial, shio Ayam dipercaya mampu mengatur pengeluaran, menyusun rencana keuangan, serta mengambil keputusan investasi dengan pertimbangan matang. Kesabaran dan ketekunan menjadi modal utama mereka dalam mengejar kestabilan ekonomi.
Shio Monyet sering dikaitkan dengan kecerdasan dan kemampuan melihat peluang yang tidak banyak disadari orang lain. Mereka memiliki rasa ingin tahu tinggi sehingga mampu mempelajari tren, pasar, dan berbagai kesempatan bisnis.
Dalam mengambil keputusan finansial, pemilik shio Monyet dipercaya berani mengambil risiko, tetapi tetap melakukan perhitungan terlebih dahulu. Kemampuan beradaptasi dan berpikir kreatif menjadi keunggulan mereka dalam mencari sumber penghasilan baru.
Pemilik shio Kerbau dikenal memiliki sifat sabar, realistis, dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Mereka lebih memilih membangun kekayaan secara perlahan namun stabil dibanding mengejar keuntungan instan.
Dalam hal keuangan, shio Kerbau dipercaya pandai memahami nilai suatu aset dan cenderung memilih investasi yang aman untuk jangka panjang. Sikap hati-hati tersebut membantu mereka menjaga kestabilan finansial.
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