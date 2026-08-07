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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 7 Agustus 2026 | 18.22 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 7 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/pikisuperstar)

 

 
 

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini Aquarius diprediksi akan menghadapi berbagai situasi yang membuat pikiran terasa lebih penuh dari biasanya. Kebingungan dalam menentukan langkah bisa muncul, sehingga Anda perlu meluangkan waktu untuk menenangkan diri sebelum mengambil keputusan penting.

Menjaga ketenangan batin menjadi kunci agar aktivitas tetap berjalan lancar. Berdoa, mendengarkan musik yang menenangkan, atau melakukan aktivitas yang membuat pikiran lebih rileks dapat membantu Aquarius menghadapi hari dengan lebih bijaksana.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Jumat (7/8), dikutip dari Astroved.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Secara umum, hari ini mengajak Anda untuk lebih fokus pada keseimbangan emosi. Jangan biarkan kebingungan atau tekanan membuat Anda kehilangan arah dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk menenangkan pikiran sebelum mengambil keputusan penting.

Cinta Aquarius

Kehidupan asmara membutuhkan perhatian lebih, terutama jika kesibukan pekerjaan mulai menyita waktu dan energi. Jangan sampai tekanan dari dunia profesional terbawa ke dalam hubungan dengan pasangan.

Cobalah meluangkan waktu untuk berbincang dan mendengarkan pasangan. Komunikasi yang hangat akan membantu menjaga keharmonisan sekaligus mencegah munculnya kesalahpahaman.

Karier Aquarius

Di lingkungan kerja, Anda kemungkinan menghadapi sejumlah tantangan yang menguji kemampuan. Karena itu, perencanaan yang matang dan strategi yang tepat menjadi faktor penting untuk mencapai target.

Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Dengan menyusun prioritas secara jelas dan bekerja secara sistematis, Anda akan lebih mudah mewujudkan ambisi yang telah direncanakan.

Kesehatan Aquarius

Kesehatan perlu menjadi perhatian hari ini. Ada kemungkinan muncul gangguan pada sistem pencernaan atau rasa tidak nyaman di area kaki apabila tubuh kurang dijaga.

Pastikan Anda mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak minum air putih, dan memberikan waktu istirahat yang cukup. Kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu menjaga kondisi tubuh tetap prima.

Editor: Kuswandi
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