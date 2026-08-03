Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 3 Agustus 2026 | 18.00 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 3 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/pikisuperstar)

 

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini Aquarius dianjurkan untuk lebih mendekatkan diri pada aktivitas yang memberikan ketenangan batin. Menjaga pikiran tetap jernih dan tidak mudah terpancing oleh situasi sekitar akan membantu Anda menjalani hari dengan lebih nyaman.

Meski ada beberapa tantangan, terutama dalam urusan pekerjaan dan keuangan, sikap tenang serta fokus Aquarius terhadap tujuan akan menjadi kunci agar segala sesuatunya tetap berjalan sesuai harapan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Senin (3/8), dikutip dari Astroved.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Secara umum, hari ini akan terasa lebih baik jika Anda memberikan perhatian pada hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas. Aktivitas tersebut dapat menghadirkan kedamaian dan membantu mengurangi tekanan yang dirasakan. Hindari terpancing provokasi agar suasana hati tetap stabil sepanjang hari.

Cinta Aquarius

Hubungan asmara akan berjalan lebih harmonis jika Anda mampu membangun rasa percaya dengan pasangan. Bersikap tenang dan tidak mudah curiga akan menciptakan komunikasi yang lebih sehat.

Bagi Aquarius yang masih lajang, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan terhadap seseorang. Bangun hubungan secara perlahan agar rasa saling percaya dapat tumbuh dengan baik.

Karier Aquarius

Perkembangan di tempat kerja menjadi hal yang perlu diperhatikan. Tetap fokus pada target dan jangan mudah teralihkan oleh masalah yang tidak berkaitan dengan pekerjaan.

Dengan disiplin dan konsentrasi yang baik, Anda berpeluang mencapai hasil yang memuaskan. Ketekunan hari ini juga dapat menjadi bekal untuk meraih peluang yang lebih besar di masa mendatang.

Kesehatan Aquarius

Kondisi kesehatan memerlukan perhatian, terutama karena ada kemungkinan muncul nyeri pada kaki. Keluhan ini dapat berkurang jika Anda menjaga tubuh tetap aktif.

Luangkan waktu untuk melakukan olahraga ringan atau peregangan agar otot tetap rileks. Menjaga pola istirahat yang cukup juga akan membantu meningkatkan kebugaran.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Aquarius 14 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius 14 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Selasa, 14 Juli 2026 | 17.46 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 7 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius 7 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Selasa, 7 Juli 2026 | 19.27 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 6 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aquarius 6 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Senin, 6 Juli 2026 | 18.41 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga! - Image
1

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Port FC di Piala Presiden 2026: Green Force Bisa Sapu Bersih Laga!

2

Update Kondisi Alex Martins! Dibawa ke Rumah Sakit, Pelatih Persebaya Surabaya Tunggu Kabar Terbaru

3

Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan

4

Voli Indonesia Berduka, Mantan Pemain Jakarta Pertamina Enduro Meninggal Dunia

5

Prediksi Skor Persija Jakarta vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Macan Kemayoran Jaga Asa ke Semifinal!

6

Jadwal Aston Villa vs Indonesia All Stars: Jam Kick-off, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad

7

Hasil Babak Pertama Persebaya vs Port FC: Miguel Pereira Cetak Gol Perdana, Skor Masih 1-1

8

Prediksi Persebaya Surabaya vs Port FC: Bruno Moreira Dikabarkan Cedera, Bernardo Tavares Buka Peluang Rotasi Pemain

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore