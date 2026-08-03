Ramalan Zodiak Aquarius 3 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini Aquarius dianjurkan untuk lebih mendekatkan diri pada aktivitas yang memberikan ketenangan batin. Menjaga pikiran tetap jernih dan tidak mudah terpancing oleh situasi sekitar akan membantu Anda menjalani hari dengan lebih nyaman.

Meski ada beberapa tantangan, terutama dalam urusan pekerjaan dan keuangan, sikap tenang serta fokus Aquarius terhadap tujuan akan menjadi kunci agar segala sesuatunya tetap berjalan sesuai harapan.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Senin (3/8), dikutip dari Astroved.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Secara umum, hari ini akan terasa lebih baik jika Anda memberikan perhatian pada hal-hal yang berkaitan dengan spiritualitas. Aktivitas tersebut dapat menghadirkan kedamaian dan membantu mengurangi tekanan yang dirasakan. Hindari terpancing provokasi agar suasana hati tetap stabil sepanjang hari.

Cinta Aquarius

Hubungan asmara akan berjalan lebih harmonis jika Anda mampu membangun rasa percaya dengan pasangan. Bersikap tenang dan tidak mudah curiga akan menciptakan komunikasi yang lebih sehat.

Bagi Aquarius yang masih lajang, jangan terburu-buru mengambil kesimpulan terhadap seseorang. Bangun hubungan secara perlahan agar rasa saling percaya dapat tumbuh dengan baik.

Karier Aquarius

Perkembangan di tempat kerja menjadi hal yang perlu diperhatikan. Tetap fokus pada target dan jangan mudah teralihkan oleh masalah yang tidak berkaitan dengan pekerjaan.

Dengan disiplin dan konsentrasi yang baik, Anda berpeluang mencapai hasil yang memuaskan. Ketekunan hari ini juga dapat menjadi bekal untuk meraih peluang yang lebih besar di masa mendatang.

Kesehatan Aquarius

Kondisi kesehatan memerlukan perhatian, terutama karena ada kemungkinan muncul nyeri pada kaki. Keluhan ini dapat berkurang jika Anda menjaga tubuh tetap aktif.