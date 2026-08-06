Finansial Meningkat! 4 Shio yang Bisa Naikkan Derajat Orang Tua dan Raih Banyak Rezeki

JawaPos.com - Di tahun 2026 kuda api ini, sejumlah shio diyakini bisa menaikan derajat orang tuanya dan meraih banyak rezeki.

Beberapa di antaranya bahkan akan meraih momen membahagiakan itu waktu yang istimewa yakni saat bulan suci ramadan.

Melansir dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut 4 shio yang diramalkan bisa menaikkan derajat orang tua dan meraih banyak rezeki di ramadan tahun 2026.

1. Shio Naga

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, mereka yang bershio naga diyakini sebagai shio yang dianugerahi sifat welas asih.

Tahun kuda api 2026 pun diyakini menjadi salah satu waktu terbaik saat apa yang diimpikan bisa terwujud.

Mereka yang bershio naga bisa menaikkan derajat orang tua melalui setumpuk rezeki yang diperoleh di awal tahun.

2. Shio Kerbau

Mereka yang bershio kerbau diyakini berkesempatan merubah hidupnya sendiri dan juga keluarga besar di tahun 2026 ini.